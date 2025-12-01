Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 944,20
 KRW
-1,05
-0,05 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
02.12.2025 00:19:24

South Korea Inflation Slips 0.2% In November

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were down a seasonally adjusted 0.2 percent on month in November, Statistics Korea said on Tuesday.

That beat expectations for a decline of 0.3 percent following the 0.3 percent increase in October.

On a yearly basis, inflation was up 2.4 percent - unchanged and in line with expectations.

Core CPI dipped 0.1 percent on month and rose 2.0 percent on year in November after rising 0.4 percent on month and 2.2 percent on year in the previous month.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen