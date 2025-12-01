Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 942,55
 KRW
7,00
0,36 %
<
01.12.2025 01:06:17

South Korea November Trade Surplus $9.74 Billion

(RTTNews) - South Korea posted a merchandise trade surplus of $9.74 billion in November, the Customs Office said on Monday in a preliminary report.

That exceeded expectations for a surplus of $8.40 billion and was up from the $6.00 billion surplus in October.

Exports climbed 8.4 percent on year, beating forecasts for an increase of 5.7 percent and up from 3.5 percent in the previous month.

Imports were up 1.2 percent, shy of expectations for a gain of 3.4 percent after slipping 1.5 percent a month earlier.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

