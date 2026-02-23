|
23.02.2026 22:01:16
South Korea Producer Price Data Due On Tuesday
(RTTNews) - South Korea will on Tuesday release January numbers for producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In December, producer priced were up 0.4 percent on month and 1.9 percent on year.
The People's Bank of China will announce its loan prime rate for February; the bank is expected to hold the rate steady at 3.50 percent.
