23.02.2026 22:01:16

South Korea Producer Price Data Due On Tuesday

(RTTNews) - South Korea will on Tuesday release January numbers for producer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In December, producer priced were up 0.4 percent on month and 1.9 percent on year.

The People's Bank of China will announce its loan prime rate for February; the bank is expected to hold the rate steady at 3.50 percent.

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
