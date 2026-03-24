|
24.03.2026 01:02:14
South Korea Producer Prices Climb 0.6% In February
(RTTNews) - Producer prices in South Korea were up a seasonally adjusted 0.6 percent on month in February, the Bank of Korea said on Tuesday - easing from 0.7 percent in January.
On a yearly basis, producer prices rose 2.4 percent - accelerating from 1.9 percent in the previous month.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX leichter erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt wird mit Verlusten erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas höher in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.