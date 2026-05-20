Britische Pfund - Südkoreanischer Won

2 011,02
 KRW
-8,25
-0,41 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
20.05.2026 23:37:22

South Korea Producer Prices Jump 2.5% In April

(RTTNews) - Producer prices in South Korea climbed 2.5 percent on month in April, the Bank of Korea said on Thursday - up from 1.7 percent in March.

Individually, prices for agricultural, forestry and marine products slipped 1.0 percent on month, while manufacturing products jumped 4.4 percent, utilities rose 0.3 percent and services added 0.8 percent.

On a yearly basis, producer prices climbed 6.9 percent - accelerating from 4.1 percent in the previous month.

Individually, prices for agricultural, forestry and marine products rose 1.0 percent on year, while manufacturing products surged 11.3 percent, utilities sank 1.2 percent and services gained 3.8 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen