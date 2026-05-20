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20.05.2026 23:37:22
South Korea Producer Prices Jump 2.5% In April
(RTTNews) - Producer prices in South Korea climbed 2.5 percent on month in April, the Bank of Korea said on Thursday - up from 1.7 percent in March.
Individually, prices for agricultural, forestry and marine products slipped 1.0 percent on month, while manufacturing products jumped 4.4 percent, utilities rose 0.3 percent and services added 0.8 percent.
On a yearly basis, producer prices climbed 6.9 percent - accelerating from 4.1 percent in the previous month.
Individually, prices for agricultural, forestry and marine products rose 1.0 percent on year, while manufacturing products surged 11.3 percent, utilities sank 1.2 percent and services gained 3.8 percent.
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