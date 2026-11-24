(RTTNews) - Spain's producer prices increased at the strongest pace since late 2022, data from the statistical office INE showed Tuesday.

Producer prices registered an annual growth of 19.9 percent after increasing 18.6 percent in September. This was the fastest increase since November 2022.

Excluding energy prices, core inflation rose to 4.0 percent from 3.6 percent.

The overall increase in producer prices was largely driven by energy and intermediate goods. Energy prices surged 53.1 percent and intermediate goods prices moved up 8.7 percent.

Prices of capital goods moved up 2.1 percent and consumer goods prices edged up 0.1 percent.

On a monthly basis, producer prices gained 1.7 percent in October after rising 4.2 percent in September.