Stournaras: EZB erhöht Zinsen bis Rückkehr zu 2 Prozent Teuerung sicher

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Yannis Stournaras so lange anheben, bis gesichert ist, dass die Inflation zum Zielwert von 2 Prozent zurückkehren wird. "Die Zinsen werden voraussichtlich weiter steigen, bis sich die jüngsten positiven Anzeichen für einen Rückgang des Inflationsdrucks in die Gewissheit verwandeln, dass wir uns mittelfristig dem 2-Prozent-Ziel nähern", schrieb der Präsident der griechischen Zentralbank in einem Brief an seine Mitarbeiter. Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am 2. Februar an.

January 13, 2023 01:35 ET (06:35 GMT)