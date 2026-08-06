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06.08.2026 08:56:56

Sweden Inflation Eases To 0.2% In July

(RTTNews) - Sweden's consumer price inflation moderated less than expected in July, flash data from Statistics Sweden showed on Thursday.

The consumer price index, or CPI, rose 0.2 percent year-over-year in July, following a 0.7 percent increase in June. Economists had expected inflation to slow to 0.1 percent.

Inflation based on the consumer price index with a fixed interest rate eased to 0.7 percent in July from 1.3 percent a month ago.

"Energy prices decreased significantly in July, which contributed to a lower inflation rate according to CPI and CPIF," Mikael Nordin, a statistician at Statistics Sweden, said.

On a monthly basis, consumer prices decreased 0.3 percent versus a 0.4 percent rise in June.

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