Sweden Jobless Rate Rises To 8.3% In December
(RTTNews) - Sweden's jobless rate increased slightly in December after falling to a 4-month low in November, figures from Statistics Sweden showed on Friday.
The unadjusted unemployment rate rose to 8.3 percent in December from 8.2 percent in November. In the same month last year, the jobless rate was 8.0 percent.
The number of unemployed increased to 476,800 persons in December from 470,400 persons in November.
The youth unemployment rate, which is applied to the 15-24 age group, came in at 21.5 percent in December, down from 23.8 percent in November.
Meanwhile, the employment rate dropped to 68.7 percent in December from 69.0 percent in the prior month.
