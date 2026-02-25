Britische Pfund - Schwedische Krone

12,2278
 SEK
0,0159
0,13 %
SEK - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
SEK/GBP
>
25.02.2026 08:30:59

Sweden Producer Prices Fall 2.0% In January

(RTTNews) - Producer prices in Sweden decreased for the third straight month in January, data from Statistics Sweden showed on Wednesday.

The producer price index fell 2.0 percent year-on-year in January, slower than the 2.7 percent decrease in December, which was the steepest fall in six months.

Prices for consumer goods alone declined 4.5 percent from last year, and those for capital goods dropped 3.5 percent. Meanwhile, prices for energy-related products rose 5.8 percent.

Excluding energy-related products, the producer price index decreased 3.6 percent.

On a monthly basis, producer prices rebounded 2.4 percent, following a 1.1 percent decrease in December.

Data showed that both import and export prices fell 7.4 percent and 7.7 percent, respectively, in January compared to a year ago.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen