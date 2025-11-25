Britische Pfund - Schwedische Krone

12,5504
 SEK
0,0349
0,28 %
SEK - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
25.11.2025 08:46:26

Sweden Producer Prices Rise 0.4%

(RTTNews) - Producer prices in Sweden increased for the second straight month in October amid higher costs for energy-related products, data from Statistics Sweden showed on Tuesday.

The producer price index rose 0.4 percent year-on-year in October, following a 0.5 percent decrease in September.

Prices for energy-related products alone grew sharply by 15.2 percent from last year. Meanwhile, prices for consumer and capital goods declined 0.7 percent and 1.1 percent, respectively.

Excluding energy-related products, the producer price index decreased 1.6 percent from last year.

On a monthly basis, producer prices rebounded 0.4 percent, following a 0.7 percent decrease in September.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag ab. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso etwas leichter. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen