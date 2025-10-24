Britische Pfund - Schwedische Krone

12,5111
 SEK
0,0040
0,03 %
SEK - GBP
24.10.2025 11:12:09

Sweden Producer Prices Rise 0.5%

(RTTNews) - Producer prices in Sweden increased for the first time in seven months in September amid higher costs for energy-related products, data from Statistics Sweden showed on Friday.

The producer price index rose 0.5 percent year-on-year in September, reversing a 0.7 percent decrease in August.

Prices for energy-related products alone grew sharply by 16.4 percent from last year. Meanwhile, prices for consumer and capital goods declined 0.1 percent and 1.0 percent, respectively.

Excluding energy-related products, the producer price index decreased 1.6 percent from last year.

On a monthly basis, producer prices dropped 0.7 percent, in contrast to a 0.5 percent increase in August.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex kommt nicht recht vom Fleck. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

