Britische Pfund - Schwedische Krone

12,3966
 SEK
-0,0254
-0,20 %
SEK - GBP
19.12.2025 08:58:59

Sweden Retail Sales Rebound 1.1% In November

(RTTNews) - Sweden's retail sales expanded in November after a slight fall in the previous month, figures from Statistics Sweden showed on Friday.

Retail sales rose a seasonally and working-day adjusted 1.1 percent month-on-month in November, reversing a 0.2 percent decrease in October, which was the first fall in five months.

Sales of durables grew 1.4 percent over the month, and those of consumables, excluding sales at the state-owned chain of liquor stores, increased 0.7 percent.

On a yearly basis, retail sales growth accelerated to 5.6 percent in November from 3.5 percent a month ago.

