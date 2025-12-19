|
19.12.2025 08:58:59
Sweden Retail Sales Rebound 1.1% In November
(RTTNews) - Sweden's retail sales expanded in November after a slight fall in the previous month, figures from Statistics Sweden showed on Friday.
Retail sales rose a seasonally and working-day adjusted 1.1 percent month-on-month in November, reversing a 0.2 percent decrease in October, which was the first fall in five months.
Sales of durables grew 1.4 percent over the month, and those of consumables, excluding sales at the state-owned chain of liquor stores, increased 0.7 percent.
On a yearly basis, retail sales growth accelerated to 5.6 percent in November from 3.5 percent a month ago.
