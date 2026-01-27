Britische Pfund - Schwedische Krone

12,1451
 SEK
-0,0818
-0,67 %
SEK - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
SEK/GBP
>
27.01.2026 09:06:13

Sweden Trade Surplus Grows; Producer Prices Fall Further

(RTTNews) - Sweden's foreign trade surplus increased in December from a year ago as exports rose amid a fall in imports, figures from Statistics Sweden showed on Tuesday.

Separate official data showed that producer prices decreased for the second straight month.

The trade surplus rose to SEK 7.4 billion in December from SEK 2.3 billion in the corresponding month last year. In November, the trade balance showed a surplus of SEK 9.6 billion.

On an annual basis, exports rose 1.0 percent, and imports were 3.0 percent lower.

The non-EU trade balance showed a surplus of SEK 30.0 billion in December, while the trade balance with the EU revealed a deficit of SEK 22.6 billion.

On a seasonally adjusted basis, the trade surplus was SEK 9.5 billion compared to SEK 8.3 billion in October.

The producer price index fell 2.7 percent year-on-year in December, faster than the 1.4 percent decline in November.

Prices for energy-related products alone fell 2.8 percent from last year. Costs for consumer and capital goods declined 1.6 percent and 2.5 percent, respectively.

Excluding energy-related products, the producer price index decreased 2.7 percent from last year.

On a monthly basis, producer prices decreased 1.1 percent, reversing a 1.2 percent decrease in November.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen