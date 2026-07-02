Swiss Inflation Eases To 0.5% In June

(RTTNews) - Switzerland's consumer price inflation eased marginally in June after remaining stable in the previous month, the Federal Statistical Office reported on Thursday.

The consumer price index climbed 0.5 percent yearly in June as expected, slower than the 0.6 percent steady increase in May.

Prices for food and non-alcoholic beverages continued to decline by 1.2 percent, and health costs were 0.4 percent less expensive. Meanwhile, transport charges increased 1.8 percent, and education costs were 2.6 percent higher.

Excluding unprocessed food and energy, core inflation held steady at 0.3 percent.

On a monthly basis, consumer prices remained flat versus a 0.2 percent gain in May. Prices were expected to rise by 0.1 percent.