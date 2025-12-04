Britische Pfund - Schweizer Franken

1,0706
 CHF
0,0000
0,00 %
04.12.2025 10:11:52

Swiss Jobless Rate Remains Stable At 2.9%

(RTTNews) - Switzerland's unemployment rate held steady in November after rising in the previous month, the State Secretariat for Economic Affairs, or SECO, said on Thursday.

The unadjusted unemployment rate came in at 2.9 percent in November, the same as in October. In the corresponding month last year, the jobless rate was 2.6 percent.

The number of registered unemployed persons increased to 138,860 in November from 135,212 in the prior month.

The youth unemployment rate, which applies to the 15-24 age group, also held steady at 3.1 percent.

Data showed that the seasonally adjusted jobless rate remained stable at 3.0 percent.

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
