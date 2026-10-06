Swiss Jobless Rate Remains Stable In September

(RTTNews) - Switzerland's unemployment rate held steady for the second straight month in September, the State Secretariat for Economic Affairs, or SECO, said on Tuesday.

The unadjusted unemployment rate came in at 3.0 percent in September, the same as in the previous two months. In the corresponding month last year, the jobless rate was 2.8 percent.

There were 140,480 unemployed people in September compared to 141,544 in the prior month. A year ago, it was 133,233.

The youth unemployment rate for those aged 15-24 dropped to 3.3 percent from 3.4 percent in the prior month.

Data showed that the seasonally adjusted unemployment was 3.1 percent in September, unchanged since August.