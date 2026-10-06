Britische Pfund - Schweizer Franken

1,1038
 CHF
0,0048
0,44 %
CHF - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
CHF/GBP
>
06.10.2026 11:13:23

Swiss Jobless Rate Remains Stable In September

(RTTNews) - Switzerland's unemployment rate held steady for the second straight month in September, the State Secretariat for Economic Affairs, or SECO, said on Tuesday.

The unadjusted unemployment rate came in at 3.0 percent in September, the same as in the previous two months. In the corresponding month last year, the jobless rate was 2.8 percent.

There were 140,480 unemployed people in September compared to 141,544 in the prior month. A year ago, it was 133,233.

The youth unemployment rate for those aged 15-24 dropped to 3.3 percent from 3.4 percent in the prior month.

Data showed that the seasonally adjusted unemployment was 3.1 percent in September, unchanged since August.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen