Taiwan Jobless Rate Falls Slightly In April

(RTTNews) - The unemployment rate in Taiwan decreased marginally in April, the Directorate General of Budget Accounting and Statistics reported Friday.

The seasonally adjusted unemployment rate came in at 3.34 percent in April, down from 3.35 percent from a month ago. In the same period last year, the rate was also 3.35 percent.

There were 402,000 unemployed people in April compared to 403,000 in the previous month. Data showed that total employment decreased by 6,000 from March to 11.63 million in April.

On an unadjusted basis, the jobless rate dropped to 3.30 percent from 3.34 percent.