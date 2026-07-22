Britische Pfund - Taiwan-Dollar

43,0278
 TWD
-0,3017
-0,70 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
22.07.2026 14:51:46

Taiwan Jobless Rate Rises Slightly To 3.33%

(RTTNews) - The unemployment rate in Taiwan barely changed at the end of the second quarter, the Directorate General of Budget Accounting and Statistics reported Wednesday.

The seasonally adjusted unemployment rate came in at 3.33 percent in June, up marginally from 3.32 percent in May. In the same period last year, the rate was 3.35 percent.

On an unadjusted basis, the jobless rate rose to a 3-month high of 3.34 percent in June from 3.27 percent in the previous month. Unemployment increased by 9,000 from the previous year to 402,000.

Data showed that total employment rose by 20,000 from last year to 11.637 million in June.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen