Trade Republic heizt Wettbewerb mit zwei Prozent Zinsen an

Frankfurt (Reuters) - Der Online-Broker Trade Republic lässt seine Kunden von den wieder steigenden Zinsen profitieren und heizt damit den Wettbewerb in der Branche an.

Jeder Kunde soll ab sofort zwei Prozent effektiven Jahreszins auf das Geldguthaben seines Verrechnungskontos erhalten, kündigte Trade Republic am Mittwoch in Berlin an. Die Zinsen sollen monatlich ausgezahlt werden. Das Angebot gelte für Geldguthaben bis zu 50.000 Euro. Mit dem Schritt wolle Trade Republic die Marktführerschaft als Europas größte Sparplattform ausbauen.

"Wir bieten effektiv zwei Prozent per annum an, für alle Bestandskunden, für alle Neukunden", sagte Firmenmitgründer Christian Hecker der Nachrichtenagentur Reuters. "Da ist auch kein Sternchen dran, das ist nicht zeitlich limitiert." Das was Trade Republic anbiete sei der höchste effektive Zinssatz per annum, den es im deutschen Markt gebe. "Das Angebot gilt bis auf weiteres," sagte er.

Aus Sicht von Hecker ist die Phase der Negativzinsen in Europa auf absehbare Zeit vorbei. "Wir stehen jetzt wahrscheinlich vor mehreren Jahren der positiven Zinsen", führte er aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen die hohe Inflation im Sommer 2022 die Zinswende vollzogen und mittlerweile vier mal in Folge die Schlüsselsätze in zum Teil ungewöhnlich großen Schritten angehoben. Die Negativ-Zinsen wurden abgeschafft: Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten und der aktuell der maßgebliche Zinssatz für die Finanzmärkte ist, liegt inzwischen bei 2,0 Prozent. Noch im Juni 2022 war dieser negativ gewesen, was Strafzinsen für die Institute bedeutete. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zudem weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt.

Das Bestandsgeschäft von Trade Republic sei schon relativ groß, sagte Hecker weiter. "Jetzt das Zinskonto anzubieten ist für uns der nächste logische Schritt." Trade Republic sei in den vergangenen Jahren zu einem der größten Broker in Europa aufgestiegen. "Wir haben heute schon weit mehr als eine Million Kunden und verwalten mehrere Milliarden an Kundenvermögen", erläuterte er. Das 2015 gegründete Fintech-Unternehmen, das provisionsfrei ETF- und Aktiensparpläne sowie Anlagen in Kryptowährungen anbietet, hatte im vergangenen Jahr eine weitere Finanzierungsrunde über 250 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde diese vom kanadischen Pensionsfonds Ontario Teachers.

