Turkey Retail Sales Growth Eases To 13-month Low

(RTTNews) - Turkey's retail sales growth moderated in April to the lowest level in just over a year, the Turkish Statistical Institute said on Tuesday.

The volume of retail sales rose 11.4 percent yearly in April, much slower than the 21.7 percent surge in March, which was the fastest growth since February 2024. Moreover, the latest rate of expansion was the weakest since March 2025, when sales climbed 10.3 percent.

Annual sales growth in non-food products, excluding fuel, slowed to 14.5 percent from 29.5 percent, while growth in food products improved to 7.6 percent from 7.4 percent. Sales of automotive fuel were 2.7 percent higher than a year earlier.

Data showed that online retail grew 17.9 percent from last year, though slower than the 21.1 percent increase in March.

On a monthly basis, retail sales dropped 1.7 percent in April, reversing a 2.8 percent rebound in the prior month.