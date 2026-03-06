Britische Pfund - US-Dollar

1,3417
 USD
0,0067
0,50 %
USD - GBP
06.03.2026 16:33:43

U.S. Business Inventories Edge Slightly Higher In December

(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Friday showing business inventories in the U.S. crept slightly higher in the month of December.

The report said business inventories inched up by 0.1 percent in December after coming in unchanged in November. Economists had expected business inventories to remain flat.

The modest increase in business inventories came as wholesale inventories rose by 0.2 percent, while manufacturing and retail inventories both edged up by 0.1 percent.

Meanwhile, the Commerce Department said business sales climbed by 0.5 percent in December after growing by 0.6 percent in November.

While retail sales came in unchanged, manufacturing sales increased by 0.5 percent and wholesale sales jumped by 1.0 percent.

With sales rising by much more than inventories, the total business inventories/sales ratio slipped to 1.36 in December from 1.37 in November.

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

