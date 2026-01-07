Britische Pfund - US-Dollar

1,3431
 USD
-0,0031
-0,23 %
USD - GBP
07.01.2026 14:22:08

U.S. Private Sector Employment Rises Slightly Less Than Expected In December

(RTTNews) - Private sector employment in the U.S. increased by slightly less than expected in the month of December, according to a report released by payroll processor ADP on Wednesday.

ADP said private sector employment rose by 41,000 jobs in December after falling by a revised 29,000 jobs in November.

Economists had expected private sector employment to climb by 47,000 jobs compared to the loss of 32,000 jobs originally reported for the previous month.

"Small establishments recovered from November job losses with positive end-of-year hiring, even as large employers pulled back," said ADP chief economist Dr. Nela Richardson.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

