Britische Pfund - US-Dollar

1,3684
 USD
-0,0127
-0,92 %
USD - GBP
30.01.2026 14:37:40

U.S. Producer Prices Climb Much More Than Expected In December

(RTTNews) - Producer prices in the U.S. increased by much more than anticipated in the month of December, according to a report released by the Labor Department on Friday.

The Labor Department said its producer price index for final demand climbed by 0.5 percent in December after rising by 0.2 percent in November. Economists had expected producer prices to rise by another 0.2 percent.

Meanwhile, the report said producer prices in December were up by 3.0 percent compared to the same month a year ago, unchanged from November. The annual rate of growth was expected to slow to 2.7 percent.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

