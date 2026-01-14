Britische Pfund - US-Dollar

1,3404
 USD
-0,0038
-0,28 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/GBP
>
14.01.2026 14:48:26

U.S. Retail Sales Climb More Than Expected In November

(RTTNews) - Retail sales in the U.S. increased by more than expected in the month of November, according to a report released by the Commerce Department on Wednesday.

The Commerce Department said retail sales climbed by 0.6 percent in November after edging down by a revised 0.1 percent in October.

Economists had expected retail sales to rise by 0.4 percent compared to the unchanged reading originally reported for the previous month.

Excluding sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales grew by 0.5 percent in November after inching up by 0.2 percent in October. Ex-auto sales were expected to increase by 0.4 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen