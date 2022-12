US-Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte erhöht und signalisiert, dass sie die Zinsen bei ihren nächsten Sitzungen weiter anheben will, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Der Leitzins steigt damit auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Beschluss gerechnet. Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr so schnell wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr angehoben, unter anderem um 75 Basispunkte bei jeder der letzten vier Sitzungen. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig.

Aus den neuen Projektionen zum Zinspfad lässt sich ablesen, dass die meisten Währungshüter damit rechnen, dass der Leitzins im nächsten Jahr auf 5,00 bis 5,50 Prozent steigen wird, wobei der Median eine weitere Steigerung um 75 Basispunkte vorsieht. Im September sah die Projektion eine Erhöhung auf etwa 4,60 Prozent vor.

Die Notenbanker nahmen kaum Änderungen an ihrem Statement vor, in dem sie weiterhin "kontinuierliche Erhöhungen" der Zinssätze als angemessen bezeichnen.

Die meisten Währungshüter gehen davon aus, dass sie im nächsten Jahr etwas weniger Fortschritte bei der Inflation machen werden, als sie im September erwartet hatten. Sie gehen davon aus, dass die Kerninflation, die die volatilen Kategorien Lebensmittel und Energie ausschließt, von 5,0 Prozent im Oktober auf 3,5 Prozent am Ende des nächsten Jahres fallen wird. Im September war noch ein Rückgang auf 3,0 Prozent erwartet worden.

