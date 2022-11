US-Notenbank erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Von Nick Timiraos und Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Sie kündigte zudem an, dass sie die Zinssätze weiter anheben wolle, wenn auch möglicherweise in kleineren Schritten. Der Schlüsselzins steigt auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Zum vierten Mal in Folge hat sie jetzt ihren Leitzins um 75 Basispunkte erhöht. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC) fiel einstimmig.

In ihrem Statement räumten die Fed-Vertreter ein, dass es einige Zeit dauern könnte, bis sich die Zinserhöhungen in diesem Jahr in der Wirtschaft niederschlagen. "Das Gremium wird die kumulative Straffung der Geldpolitik , die Verzögerungen, mit denen sich die Geldpolitik auf die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation auswirkt, sowie die wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen berücksichtigen", heißt es in der Erklärung.

Die Anleger warten jetzt auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell und seine Aussagen zum künftigen Zinskurs. Wirtschaftsexperten aus dem privaten Sektor haben vor dem wachsenden Risiko gewarnt, dass die Fed die Zinsen zu stark anhebt und eine unnötig starke Abkühlung verursacht. Die Fed versucht, das Wirtschaftswachstum zu bremsen, um zu verhindern, dass sich die Inflation verfestigt. Zu diesem Zweck hat sie die Zinsen in diesem Jahr aggressiv erhöht.

November 02, 2022