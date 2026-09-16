US-Notenbank hebt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte an

Von Nick Timiraos

DOW JONES--Die US-Notenbank strafft wie erwartet ihre Geldpolitik . Wie die Federal Reserve mitteilte, steigt der Zielsatz für die Fed Funds Rate um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 (bisher: 3,50 bis 3,75 Prozent). Das entspricht der Erwartung von Volkswirten und Marktteilnehmern. Das Abstimmungsergebnis war einstimmig. Fed-Chairman Kevin Warsh hatte die Öffentlichkeit in seiner Rede in Jackson Hole auf die Möglichkeit höherer Leitzinsen eingestimmt, als er sagte, dass sich die "zugrunde liegenden Trends" der Inflation nicht nennenswert verbessert hätten und dass die Fed "noch Arbeit vor sich" habe, falls die zugrunde liegende Inflation nicht zum Zielwert zurückkehren. Der Arbeitsmarktbericht für August war besser als erwartet ausgefallen, während zugleich die Kernverbraucherpreise deutlicher als erwartet stiegen.

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September 16, 2026 14:05 ET (18:05 GMT)