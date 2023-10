US-Notenbankerin: Anstieg der Anleiherenditen macht Zinspause wahrscheinlicher

"Wenn sich der Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt und die Inflation sich unserem Ziel nähert, können wir die Zinssätze konstant halten und die Maßnahmen der Geldpolitik weiter wirken lassen", sagte die Chefin des Fed-Bezirks San Francisco, Mary Daly, am Donnerstag vor dem Economic Club of New York. Angesichts der restriktiven Geldpolitik, der großen Fortschritte auf dem Weg zu einer Inflationsrate von zwei Prozent und des jüngsten Anstiegs der Renditen von US-Staatsanleihen sei eine Zinspause möglich.

Mit dem Anstieg der langfristigen Zinssätze in den vergangenen Wochen "ist die Notwendigkeit für uns, weitere Maßnahmen zu ergreifen, geringer geworden, weil die Finanzmärkte sich bereits in diese Richtung bewegen und die Arbeit erledigt haben". Dennoch gebe es "reale Risiken" für den Abwärtstrend der Inflation, sagte sie. "Wir müssen offen bleiben und uns Optionen offenhalten", sagte Daly. Im Kampf gegen die Inflation hat die US-Notenbank Fed die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von inzwischen 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht.

New York (Reuters)