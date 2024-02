US-Währungshüterin Mester - Keine Eile auf dem Weg zur Zinswende

Washington (Reuters) - Die US-Notenbank Federal Reserve ist auf dem Weg zur Zinswende laut der Währungshüterin Loretta Mester nicht in Eile.

"Ich möchte kein bestimmtes Kalenderdatum festlegen - es hängt wirklich von der Wirtschaftslage ab", betonte die Chefin des Notenbankbezirks Cleveland am Dienstagabend (MEZ) gegenüber Reportern. Sie halte weiterhin drei Zinssenkungen im laufenden Jahr für ein plausibles Szenario. Fed-Chef Jerome Powell hatte jüngst betont, die Notenbank sollte bei der Entscheidung einer Leitzinssenkung sehr sorgfältig sein.

"Das Klügste, was wir tun können, ist, der Sache etwas Zeit zu geben und zu sehen, ob die Daten bestätigen, dass die Inflation auf nachhaltige Weise auf zwei Prozent sinkt", sagte Powell in der am Sonntag ausgestrahlten CBS-Nachrichtensendung "60 Minutes". In dem Gespräch bekräftigte er, dass die nächste Fed-Sitzung im März für den Beginn von Zinssenkungen wahrscheinlich zu früh komme. Die Fed hat den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent belassen.

(Bericht von Michael S. Derby, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)