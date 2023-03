Villeroy: Zinsschritt der EZB signalisiert starke Zuversicht in europäische Banken

Paris (Reuters) - Der erneute große Zinsschritt der EZB signalisiert laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau starke Zuversicht in die Solidität der europäischen Banken.

Der Schritt spiegele nicht allein den Vorrang der Inflationsbekämpfung wider, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag im französischen Radiosender BFM Business. "Die französischen und europäischen Banken sind sehr solide," fügte Villeroy hinzu.

Die EZB setzte am Donnerstag auf ihrer zweiten Zinssitzung in diesem Jahr trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ihren Straffungskurs mit einem weiteren großen Zinsschritt fort. Die Währungshüter beschlossen, wie im Februar die Schlüsselsätze um einen halben Prozentpunkt anzuheben. Damit liegt der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, künftig bei 3,00 Prozent. Es war bereits die sechste Zinsanhebung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022.

