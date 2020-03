VIRUS/ROUNDUP: Kanadische Notenbank senkt Leitzins und kauft Anleihen

OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Zentralbank hat ihre Geldpolitik zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise weiter gelockert. Wie die Zentralbank am Freitag nach einer außerplanmäßigen Sitzung in Ottawa mitteilte, sinkt ihr Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent. Ein früheres Rekordtief wird damit eingestellt. Der kanadische Dollar reagierte zunächst kaum auf die Entscheidung.

Über die Zinssenkung hinaus kündigte die Zentralbank an, in den Kauf von kurzlaufenden Unternehmensanleihen (Commercial Papers) und Staatsanleihen einzusteigen. In Staatsanleihen will sie pro Woche mindestens 5 Milliarden kanadische Dollar (etwa 3,2 Mrd Euro) investieren. Die Zentralbank ergreift damit ähnliche Schritte wie andere große Notenbanken vor ihr.

Die Bank of Canada begründete den Schritt nicht nur mit der rapiden Ausbreitung des Coronavirus, sondern auch mit dem starken Verfall des Ölpreises. Kanada ist als ölreiches Land davon besonders betroffen. Notenbankchef Stephen Poloz stellte weitere Lockerungsschritte in Aussicht, falls dies erforderlich werden sollte.

Die Schritte der Notenbank folgen auf ein fiskalisches Krisenpaket der Regierung von rund 100 Milliarden kanadischen Dollar./bgf/jsl/jha/