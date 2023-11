Wunsch: EZB müsste bei Ölpreisschock wohl weiter straffen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) würde einen neuen Ölpreisschock nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch wohl nicht ignorieren können. "Ich denke, dass wir nicht darüber hinwegsehen könnten, sondern weiter straffen müssten", sagte Wunsch beim 33. European Banking Congress in Frankfurt. Wunsch schränkte allerdings ein, dass sich der Euroraum derzeit in einer "schwachen Form der Stagflation" befinde, was aus Sicht der Zentralbank besonders schwierig sei.

Der Gouverneur der belgischen Nationalbank machte allerdings deutlich, dass er nicht mit einem Ölpreisschock rechnet. Er verwies darauf, dass die Märkte derzeit nicht mit einem solchen Szenario rechneten - "und wer bin ich mir ein besseres Urteil anmaße".

Wunsch zufolge will die EZB sicher sein, dass die Inflation auf 2 Prozent sinken wird, ehe sie die Zinsen zu senken beginnt. Aus "sozialer Sicht" sieht Wunsch aber keinen Anlass für eine Lockerung. Wegen der engen Arbeitsmärkte seien die sozialen Kosten der geldpolitischen Straffung nicht zu vergleichen mit denen einer echten Rezession, sagte er.

