XETRA-SCHLUSS/Steigende Zinsen drücken auf die Kurse

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein unerwartet deutlicher Anstieg der US-Erzeugerpreise hat die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter gedrückt. Der DAX fiel um 0,4 Prozent auf 12.172 Punkte, der MDAX gab erneut stärker um 1,3 Prozent nach. Auf die Stimmung drückte vor allem die Reaktion der Anleihenmärkte auf die Preisdaten: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit April 2011.

"Ohne eine kräftige Erholung der Anleihen ist aber eine durchgreifende Wende bei den Aktien kaum vorstellbar", so ein Marktteilnehmer. Der Aktienmarkt habe zuletzt auf die Anleihenrenditen geschaut wie das Kaninchen auf die Schlange.

BASF nach Zahlen im Plus - Immobilienaktien sehr schwach

Im DAX stiegen BASF um 1,6 Prozent. Erleichterung herrschte im Markt über den Zwischenbericht. Zum einen liegt das bereinigte EBIT mit 1,35 Milliarden Euro um 50 Millionen über dem Konsens. Zum anderen hat der Chemiekonzern den Ausblick bekräftigt, die von einigen befürchtete Gewinnwarnung ist damit ausgeblieben. Daneben stiegen im DAX Bayer ebenfalls um 1,6 und Covestro um 1,5 Prozent.

Auf der anderen Seite standen Immobilienwerte stark unter Druck. So gaben Vonovia 5,5 Prozent ab und fielen auf den tiefsten Stand seit acht Jahren. LEG Immobilien sackten in der zweiten Reihe um 6,3 Prozent ab, und TAG Immobilien brachen um 13 Prozent ein. "Immobilienwerte sind in dem Umfeld steigender Zinsen, teilweise bereits fallender Preise, stornierter Bauprojekte und Materialengpässen einfach out", so ein Marktteilnehmer.

Im DAX fielen Brenntag um weitere 3 Prozent. Unter Druck standen auch Siemens Healthineers, die im Sog schwacher Zahlen von Philips um 4,8 Prozent einbrachen.

Als "solide" wurden die Zahlen zum dritten Quartal von Gerresheimer (+2,7%) eingestuft. Während das Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal etwas niedriger ausgefallen sei, habe das bereinigte operative Ergebnis mit einem Anstieg um 13,3 Prozent überzeugt, so Marktteilnehmer. Die Bestätigung des Ausblicks runde das positive Bild ab.

Cropenergies haussieren - Klöckner & Co auf Talfahrt

Cropenergies hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und das operative Ergebnis verdreifacht, für die Aktie ging es darauf um fast 10 Prozent nach oben. Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet dagegen nur noch ein operatives Ergebnis von 16 Millionen Euro im dritten Quartal, deutlich unter den prognostizierten 50 bis 100 Millionen. Für das Gesamtgeschäftsjahr erwartet das Unternehmen nun rund 400 statt mehr als 500 Millionen Euro. Die Aktie brach um 7,7 Prozent ein.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.172,26 -0,4% -23,37%

DAX-Future 12.218,00 -0,0% -22,91%

XDAX 12.201,19 +0,4% -23,01%

MDAX 21.894,40 -1,3% -37,66%

TecDAX 2.664,44 -1,0% -32,03%

SDAX 10.280,33 -1,3% -37,37%

Bund-Future 135,97 +13

DAX 13 27 0 2.618,1 67,5 65,9

MDAX 12 34 3 539,2 40,7 39,3

TecDAX 9 20 1 558,4 23,2 25,1

SDAX 15 53 2 144,9 13,0 9,4

