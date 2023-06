Zinsentscheid: US-Notenbank Fed lässt Leitzinsen unverändert

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins nicht angetastet, er verbleibt damit in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Damit liegt der Zins weiterhin beim höchsten Wert seit 2007. Die Fed hatte im März 2022 damit begonnen, die Zinssätze von nahe Null anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen und wieder in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu drücken. In einer historisch beispiellosen Serie von Zinserhöhungen wurde der Leitzins um insgesamt 500 Basispunkte erhöht.

Inflation schwächt sich ab

Teil der Entscheidung den Zinsen nun unangetastet zu lassen, dürften die US-Inflationsdaten gewesen sein, die am Vortag veröffentlicht wurden.

Die US-Inflation hat sich gegenüber dem Höchststand des vergangenen Jahres mehr als halbiert, liegt aber immer noch weit über dem Ziel der Federal Reserve von 2 Prozent. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 4,0 (Vormonat: 4,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und um 5,3 (Vormonat: 5,5) Prozent auf Jahressicht.

Folgen nach Zinspause erneute Zinsschritte?

Unsicherheit besteht indessen darüber, wie lange die nun verkündete Zinspause andauern wird, angesichts einer Inflation, die weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed liegt. Die Währungshüter könnten die Zinssätze bei der Sitzung unverändert gelassen haben, während sie sich darauf vorbereiten, die Sätze im Sommer oder Herbst wieder zu erhöhen, wenn sie der Meinung sind, dass nicht genügend Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung gemacht wurden.

Die Jobdaten hatten deutlich gemacht, wie schwierig es für Fed-Chef Jerome Powell ist, das Federal Open Market Committee (FOMC) von der Idee einer Zinspause zu überzeugen - die Kluft zwischen den Ansichten dürfte gewachsen sein. So ist die Fed gespalten zwischen den Notenbanken, die dafür plädiert hatten, dass die Zentralbank die Zinsschritte verlangsamen sollte, um die Auswirkungen der bisherigen Schritte zu untersuchen und jenen, die noch immer von der Notwenigkeit weiterer Zinserhöhungen überzeugt sind.

Dow Jones Newswires