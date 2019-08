Die Renditematrix von Vontobel

Zur Vereinfachung der Produktsuche gibt Ihnen Vontobel mit der neuen Renditematrix für (Protect) Aktienanleihen ein Werkzeug an die Hand, mit welchem Sie durch Filtern eine aktuelle Übersicht über die aktuellen laufzeitabhängigen Renditen* erhalten. Hierbei können Sie zwischen Aktienanleihen mit unterschiedlichen Basispreisen (im Geld, am Geld und aus dem Geld) bzw. Protect Aktienanleihen mit verschiedenen Abständen zur Barriere auswählen.

Erläuterung Basispreise:

10% itm - 20% itm: Der Basispreis befindet sich zwischen 10 und 20% unterhalb des aktuellen Aktienkurses.

5% itm - 10% itm: Der Basispreis befindet sich zwischen 5 und 10% unterhalb des aktuellen Aktienkurses.

at the money: Der Basispreis befindet sich in in der Nähe des aktuellen Aktienkurses (max.5% unterhalb bis 5% oberhalb).

5% otm - 10% otm: Der Basispreis befindet sich zwischen 5 und 10% oberhalb des aktuellen Aktienkurses.

Hier geht's direkt zur Renditematrix von Vontobel

* Wichtige Hinweise

Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen vorstehenden Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbsnebenkosten (z.B. Transaktionsgebühren) bzw. Erwerbsfolgekosten (z.B. Depotgebühren) anfallen, reduzieren diese die spätere Nettorendite. Wie stark die Erwerbsneben- bzw. Erwerbsfolgekosten ins Gewicht fallen, hängt u.a. von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab.

Anleger sind ferner dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.