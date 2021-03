Am Erfolg teilhaben

Beim Social Investing über eToro haben Anleger verschiedene Möglichkeiten ihre Strategien umzusetzen. Die dazu benötigten Tools wurden immer weiterentwickelt und ermöglichen es jedem einzelnen Mitglied der Online Community, sowohl selbst ein erfolgreicher Trader zu werden, als auch sein Wissen und seine Erfahrungen an andere Investoren weiterzugeben.

Durch die revolutionären Entwicklungen - wie das CopyTrader-System, das Popular-Investor-Programm oder die CopyPortfolios - ist eToro zum führenden Netzwerk für Social Trading geworden. Wir werden auch weiterhin unsere Tools zum Vorteil der Anleger weiterentwickeln, damit sich jeder auf das Wesentliche fokussieren kann.

CopyTrader: Erfolgreiche Trades nachahmen

Die CopyTrader-Funktion ermöglicht es Kunden, ihr Trading zu automatisieren, indem sie die Trades erfolgreicher Anleger einfach übernehmen können. Jeder auf der Plattform kann ein Teil seines Kapitals dafür einsetzen, dass jeder Schritt, den ein Trader unternimmt, dem man folgen möchte, automatisch in Echtzeit kopiert wird. Diese Funktion wurde entwickelt, um Anlegern zu helfen, denen es an Zeit oder Erfahrung gefehlt hat, um die herkömmlichen Methoden für das Online Trading anzuwenden. Dabei ist alles sehr transparent und nachvollziehbar, weil jeder die Erfolgsbilanz, das Risiko-Score und das Erfolgs-/Misserfolgs-Verhältnis eines jeden Nutzers einsehen kann. Daher haben Anleger auf der Plattform alle Informationen, die sie benötigen, um den richtigen Trader zum Kopieren auszuwählen.

CopyPortfolio: Erfolgreiche Anlagestrategien

CopyPortfolios™ fassen erfolgreiche Investoren von eToro oder mehrere Vermögenswerte mit einer vorgefassten Strategie (auch thematisches Investieren genannt) zusammen und nehmen zur Ergebnisoptimierung des CopyPortfolios regelmäßig Anpassungen vor. Es gibt drei Arten von CopyPortfolios: Top Trader CopyPortfolios, Market CopyPortfolios und Partner CopyPortfolios.

Top Trader CopyPortfolios basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen weniger ausgewählter Investoren, die häufig aktiv sind und die in der Vergangenheit beständige Ergebnisse gezeigt haben.

Market CopyPortfolios fassen mehrere Vermögenswerte zusammen, die ein ähnliches Thema haben.

Partner CopyPortfolios werden von eToro-Partnern erstellt, die ihre CopyPortfolios auf eToro basierend auf ihrem Wissen und ihren Kompetenzfeldern entwickeln.

Wie bei jedem anderen Fonds bedeutet der Umstand, dass CopyPortfolios sich aus mehreren Elementen zusammensetzen, mehr Streuung und reduziert das jeweilige Risiko als Finanzinstrument. CopyPortfolios sind das Investmentprodukt der nächsten Generation von eToro.

Popular Investor: Von den Besten lernen

Das Geschäftsmodell von eToro beruht auf dem finanziellen Erfolg seiner Kunden. Wenn also die Kunden erfolgreich sind, dann sind auch wir erfolgreich. Das ist der Grund, weshalb wir unsere Top Trader dazu anhalten, andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen, und dass wir sie belohnen, wenn mehr Menschen sie kopieren. Jeder Popular Investor kann monatliche Zahlungen, einen Margennachlass von bis zu 100 % und Zahlungen in Höhe von bis zu 2 % des verwalteten Vermögens (Assets under Management) erhalten. Unsere Popular Investors erhalten echtes Geld dafür, erfolgreiche Trader zu sein und es anderen Menschen zu ermöglichen, von ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Erfolg zu profitieren.

