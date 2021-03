Dezentralisierte Apps

Die Einführung der dezentralen Blockchain-Technologie ebnete nicht nur den Weg für Krypto-Währungen und Smart Contracts, sondern auch für eine neue Generation von Computer Programmen/Anwendungen, die als dezentrale Apps oder ‘Dapps’ bezeichnet werden. Der Code dieser Programme wird nicht auf zentralen Servern gespeichert, sondern ist - wie der Name vermuten lässt - in einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk gespeichert.

Dies bedeutet, dass Dapps Schutz vor unerwünschten Störungen bieten, was ihre zentralen Gegenstücke nicht können, da sie keinen zentralen Server haben, der in irgendeiner Form angegriffen werden kann. Als solche sind sie weitaus sicherer und nicht anfällig für Angriffe, wie eine zentralisierte Software sein könnte, wie zum Beispiel bei Denial-of-Service-Angriffen. Dieser Aspekt von Dapps hat das Potenzial, einen sehr breiten Benutzerkreis anzusprechen. Dapps können nicht gehackt oder missbraucht werden und sind daher sehr sicher und vor Manipulationen geschützt.

Was sind "Forks"?

Eine Kryptowährungs "Fork" (Abzweigung) ist - ein Versuch, das Protokoll der Kryptowährung (also den Computer-Code) neu zu konfigurieren und zwar mit dem vordergründigen Ziel, die Leistung der betreffenden Kryptowährung zu verbessern oder ein bestehendes Problem zu beheben. Einfacher gesagt: Eine "Fork" ist eine Änderung der Software einer Kryptowährung, durch die zwei verschiedene Versionen der Blockchain mit einem gemeinsamen Verlauf entstehen.

"Forks" können vorübergehend sein und nur wenige Augenblicke bestehen oder können von Dauer sein. Durch eine dauerhafte "Fork" entsteht eine Aufspaltung des Netzwerks - es entstehen zwei getrennte Versionen der Blockchain und folglich zwei verschiedene Kryptowährungen. Beispiele für Umstände, die zur Bildung einer "Fork" führen können, sind: eine Änderung der Regeln der Blockchain, auf denen die digitale Währung beruht; Rückgängigmachung der Auswirkungen eines Hackerangriffs oder eines Programmfehlers; oder im Fall unterschiedlicher Auffassungen zwischen Nodes in Bezug auf Transaktion(en) in der Vergangenheit.

Die beiden häufigsten "Fork"-Typen sind "Hard-Forks" und "Soft-Forks".

Soft-Forks

Soft-Forks kommen üblicherweise in den seltenen Fällen vor, wenn zwei oder mehr Miner (Schürfer) einen Block gleichzeitig validieren. In einem solchen Fall produziert jeder seinen eigenen Hash (Verifizierungs-Code) für diesen Block. Am häufigsten wird eine solche Situation gelöst, indem der nächste Block zur Blockchain hinzugefügt wird, wobei die Nodes anschließend prüfen, ob diese bestimmte Kette die längste und damit die korrekteste ist, wodurch die andere Kette ungültig wird.

Hard-Forks

Hard-Forks sind beabsichtigt und werden von den Entwicklern einer Blockchain auferlegt, um die Regeln der Blockchain zu ändern. Da sich Bitcoin in einer Open-Source-Blockchain befindet, können Entwickler jederzeit Änderungen vornehmen. Während einer Hard-Fork machen die Entwickler einen "Schnappschuss" des Blockchain-Hauptbuchs am gegabelten Block. Für jedes Token, das Sie zu diesem Zeitpunkt besitzen, sollten Sie eine bestimmte Menge der neuen Token erhalten - in der Regel im Verhältnis 1:1. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie eine Hard-Fork vorgehen kann:



Die meisten Nodes sind mit den neuen Regeln nicht einverstanden und fahren wie gewohnt fort. Wenn die Fork auftrat und ein Prozentsatz der Nodes den neuen Regeln folgte, würde die Mehrheit ihre Blöcke ablehnen und sie zwingen, ihre eigenen Kryptowährung zu schaffen. Die Mehrheit der Nodes sind mit der Änderung der Regeln einverstanden und die Nodes, die die bestehenden Regeln ausführen, sind gezwungen, entweder die Regeln zu ändern oder sie zweigen sich ab und schaffen eine neue Kryptowährung.

Was sind Kryptowährungen?

Was ist eine Kryptowährungs-eWallet?

Wie bereits erwähnt, sind Kryptowährungen eine von vielen Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie. Der alleinige Zweck einer Digitalwährung ist die Erleichterung kommerzieller Transaktionen durch Bereitstellung eines Austauschmediums. Das geschieht durch die Bereitstellung eines öffentlich zugänglichen Hauptbuchs, das eine unveränderbare Aufzeichnung aller Transaktionen enthält. Bitcoin bleibt die derzeit am meisten verwendete und wertvollste Kryptowährung und Ethereum steht auf dem zweiten Platz. In den letzten Jahren sind jedoch mehr als eintausenzweihundert verschiedene Kryptowährungen entstanden, von denen jede mit den anderen konkurriert und die beste sein möchte.eWallets sind Vorrichtungen, die uns ermöglichen, Kryptowährungen, die wir gekauft haben, aufzubewahren. Eine eWallet oder Kryptowährungsgeldbörse ist in der Tat eine Voraussetzung, um Kryptowährungen oder elektronische Währungseinheiten kaufen zu können. Eine eWallet kann rein virtuell sein oder eine physische Hardware Form haben - dies wird als "Hot Storage" (heiße Speicherung) bzw. "Cold Storage" (kalte Speicherung) bezeichnet.

Ein eWallet funktioniert sehr ähnlich wie ein Online-Bankkonto. Dies wird als "Hot Storage" bezeichnet und gilt als die benutzerfreundlichere Möglichkeit, eine Kryptowährung zu öffnen und zu verwenden. Der Nachteil einer solchen Geldbörse liegt in dem erhöhten Risiko, dass wertvolle Daten online gespeichert werden, die möglicherweise zum Ziel von Hackeraktivitäten werden könnten.

Ein physisches eWallet funktioniert wie ein USB-Stick. Die Speicherung von Kryptowährung auf diese Weise wird als "Cold Storage" bezeichnet und gilt als sicherer als Hot Storage, da die Kryptowährungen innerhalb des USB-Sticks gespeichert sind und es kein Online-Konto gibt, das gehackt werden könnte.

Blick in die Zukunft…

Da das Potenzial dieser neuen Technologie weltweit mehr erkannt wird, erlassen Rechtssysteme Regeln für die Regulierung der Kryptowährungen. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Kryptowährungen in naher Zukunft ihre volatilen Eigenschaften verlieren und ihren Platz unter den normalen Finanzinstrumenten finden werden. Obwohl die Diskussion um die Kryptowährungen anhält, lässt sich nicht bestreiten, dass eine Anzahl Menschen auf der ganzen Welt die Vorteile der Einführung dieser neuen Technologie bereits erfahren haben. Beispielsweise diejenigen, die auf Überweisungen von Familienmitgliedern, die im Ausland arbeiten, angewiesen sind, können die Transaktionskosten von Auslandsüberweisungen mit der Verwendung von Kryptowährungen beträchtlich senken.

Blickt man in die nicht allzu ferne Zukunft, kann man sehen, wie Kryptowährung Menschen an Orten unterstützen kann, an denen es schwierig sein könnte, Zugang zum formalen Bankensystem zu erhalten, um endlich an der globalen Wirtschaft teilzuhaben. Dies könnte insbesondere für die Menschen in den Entwicklungsländern von Bedeutung sein.

