Aktien: Vermögen an der Börse aufbauen

Der Aktienmarkt ist dynamisch und bietet Tradern vielfältige Möglichkeiten. Aktien eignen sich in der Regel für mittel- bis langfristige Investitionen. Jede Aktie kann durch verschiedene Marktereignisse beeinflusst werden, etwa nach der Bekanntgabe von Quartalsberichten, die Einführung neuer Produkten oder negative Produktbeschreibungen. Wenn zum Beispiel ein Smartphone-Hersteller eine negative Presse nach einer Fehlfunktion in einer seiner Produktreihen erhält, ist es möglich, dass die Aktienkurse direkter Konkurrenten steigen werden. Der Kauf einer Aktie bei eToro durch Eröffnung einer Long-Position (Kaufen) ohne Hebelwirkung bedeutet, dass Sie in den Basiswert* investieren und die Aktie in Ihrem Namen gekauft und gehalten wird. eToro bietet aber auch zusätzliche Funktionen über den CFD-Handel. Mit CFDs können Sie Short-Positionen (Verkaufen) eröffnen, Hebel nutzen und Bruchteile von Aktien kaufen. Zum Beispiel können Sie bei eToro schon ab $50 in eine Aktie investieren, die tatsächlich $1.000 kostet.

* Bitte beachten: Alle Trades von Kunden, die unter der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) gehandelt werden, werden als CFDs ausgeführt, ohne Eigentum an den zugrunde liegenden Basiswert.

Rohstoffe: Mächtiges Material

Rohstoffe werden seit vielen Jahren physisch, also für den sofortigen Einsatz, gehandelt. Rohstoffe sind insofern einzigartig, da sie tatsächlich und nicht nur auf dem Papier oder Konto existieren. Unabhängig davon, ob es sich um eine Energiequelle wie Öl oder ein Edelmetall wie Gold oder Platin handelt, existieren Rohstoffe in der echten Welt und werden durch diese auch massiv beeinflusst. Wenn beispielsweise Öllager überfüllt sind, ist es wahrscheinlich, dass die Preise entsprechend fallen, weil das Angebot steigt. Darüber hinaus gelten einige Rohstoffe als "sichere Häfen", was bedeutet, dass sie einem Portfolio, das aus sehr volatilen Anlagen besteht, Stabilität verleihen können. Zum Beispiel setzen viele Devisen-Trader auf Gold-Termingeschäfte, wenn der Markt zu volatil wird, da Goldpreise insgesamt weniger schwankungsintensiv sind. Da Rohstoffe häufig in US-Dollar notieren, sind sie eng mit dem Devisenmarkt verknüpft.

Rohstoffe werden auf eToro nur als CFDs gehandelt, was bedeutet, dass Sie nicht den Basiswert kaufen müssen, um sie zu handeln. Außerdem ermöglichen CFDs Short-Positionen (Verkaufen), gehebelte Trades und den Besitz von Bruchteilen - sogar für Anlagen, für die diese Optionen beim herkömmlichen Handel nicht angeboten werden. Beispielsweise können Sie auf eToro so wenig wie 50 USD in Gold investieren, auch wenn eine einzelne Einheit von Gold 1.000 USD kostet.

Devisen: Währungen handeln

Der Devisenmarkt ist der größte Markt der Welt, mit einem Handelsvolumen von durchschnittlich mehr als 5 Billionen US-Dollar pro Tag. Es ist außerdem ein unglaublich volatiler Markt, bei dem sich Veränderungen innerhalb von Sekunden ereignen. Da es ein solch dynamischer Markt ist, sind Devisen-Trader für gewöhnlich sehr aktiv und öffnen und schließen zahlreiche Trades innerhalb von Minuten ab. Bewegung wird bei Devisen in sehr kleinen Einheiten (0,0001) gemessen, die "Pips" genannt werden und einen substanziellen Kapitaleinsatz erfordern, um spürbare Gewinne zu erzielen. Aus diesem Grund bieten die meisten Trading-Plattformen gehebelte Transaktionen in festgelegten Verhältnissen an. Wenn das Verhältnis beispielsweise auf 1:100 eingestellt ist, dann leiht die Plattform dem Trader $99 zusätzlich für jeden $1, den er investiert. Hebel gelten als ein zweischneidiges Schwert, da Verluste auch verstärkt werden und sich das Eigenkapital schnell erschöpfen kann. Jede Währung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Zinsentscheidungen von Zentralbanken, die Exportdaten eines bestimmten Landes und andere wirtschaftliche Ereignisse.

Devisen werden auf eToro nur als CFDs gehandelt, was bedeutet, dass Sie nicht den Basiswert kaufen müssen, um sie zu traden. Außerdem ermöglichen CFDs Short-Positionen (Verkaufen) und gehebelte Trades, sogar für Anlagen, für die diese Optionen beim herkömmlichen Handel nicht angeboten werden.

ETFs

Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein börsengehandelter Indexfonds, also ein Finanzinstrument, das aus mehreren Vermögenswerten besteht, die zu einer handelbaren Anlage zusammengestellt werden. Jeder Fonds folgt einer bestimmten Marktstrategie oder einem Index und wurde entwickelt, um entweder den Hedging-Anforderungen einer bestimmten Finanzinstitution zu genügen oder eine risikoarme Option für Investoren zu bieten. ETFs werden in der Regel von Indexanbietern mit Hilfe von Expertenteams erstellt, die jeden Fonds nach bestimmten Zielvorgaben zuschneiden. Die Vermögenswerte innerhalb des Fonds sind im Besitz ihrer Ersteller und wie bei Aktien können von Zeit zu Zeit Dividenden an Investoren ausgezahlt werden. ETFs gelten in der Regel als langfristige Investitionsmittel, da sie auf ein geringes Risiko ausgerichtet sind, um im Laufe der Zeit stetige Ergebnisse liefern sollen.

Auf eToro in einen ETF zu investieren, indem eine Long-Position (Kaufen) eröffnet wird, die nicht gehebelt ist, bedeutet, dass Sie in den Basiswert investieren und die Aktie in Ihrem Namen gekauft und gehalten wird. Allerdings bietet eToro auch weitere Funktionen über das CFD-Trading an. Mit CFDs können Sie Short-Positionen (Verkaufen) eröffnen, Hebel verwenden und Bruchteile von Aktien kaufen. Beispielsweise können Sie auf eToro so wenig wie 200 USD in eine Aktie investieren, die tatsächlich 1.000 USD kostet.

*Alle gehebelten ETF-Positionen im Vereinigten Königreich die der FCA-Verordnung unterliegen und alle Positionen in Australien die der ASIC-Verordnung unterliegen werden als CFDs ausgeführt.

Indizes: Widerspiegelung einzelner Märkte oder Marktsegmente

Jeder große Aktienmarkt auf der ganzen Welt hat einen Index oder mehrere Indizes, die den Gesamtmarkt oder ein bestimmtes Segments dieses Marktes widerspiegelt. Indizes gelten als stabiler als einzelne Aktien, da sie viele verschiedene Titel enthalten, die dazu neigen, einander auszugleichen. Zum Beispiel: Der NASDAQ-Index der Wall Street aggregiert Großunternehmen aus dem US-Technologiesektor wie Apple und Google, und da er viele konkurrierende Unternehmen enthält, könnte der Fall einer Aktie durch den Anstieg einer konkurrierenden Aktie ausgeglichen werden, was den Index insgesamt im Gleichgewicht hält. Da Unternehmen in Größe und Marktkapitalisierung variieren, hat jede Aktie eine andere Auswirkung auf den Index, was bedeutet, dass einige mehr Gewicht haben als andere. Beispielsweise hat Apple ein größeres Indexgewicht als kleinere Unternehmen im NASDAQ-Index. Kursveränderungen in der Apple-Aktie haben daher einen größeren Einfluss auf den Wert des gesamten Index als Titel mit einem kleineren Gewicht.

Indizes werden auf eToro als CFDs gehandelt, da es keine Finanzanlagen sind, in die direkt investiert werden kann. Mit einem CFD können Sie eine Long-Position (Kaufen) oder eine Short-Position (Verkaufen) eröffnen und gehebelte Trades eröffnen.

Kryptowährungen

In den letzten Jahren sind Kryptowährungen, die zunehmend an Popularität gewonnen haben, für viele Trader zu einer bevorzugten Investitionsmöglichkeit geworden. Mit einer ständig wachsenden Auswahl von Kryptowährungen, die auf der eToro-Plattform handelbar sind oder als CryptoPortfolio lassen sich Kryptowährungen in eine Investmentstrategie packen. Anleger sollten beachten, dass sie eine extrem hohe Volatilität haben und häufig treten Fluktuationen im zweistelligen Bereich an einem einzigen Tag auf. Bitcoin, die erste und größte Kryptowährung, gilt als die Benchmark für diesen Markt und die Entwicklung anderer Währungen folgen häufig den Bewegungen von Bitcoin.

Kryptowährungen auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie in den Basiswert* investieren und die Kryptowährung wird von eToro in Ihrem Auftrag gekauft und gehalten. Diese Trades sind nicht gehebelt. Kaufen und Verkaufen der Basiswerte sind nicht reguliert und verfügen über keinen Investorenschutz. Allerdings bieten wir auch Kryptowährungs-CFDs an, mit denen Sie Short-Positionen (Verkaufen) eröffnen können.

* Bitte beachten: Alle Trades von Kunden, die unter der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) gehandelt werden, werden als CFDs ausgeführt, ohne Eigentum an den zugrunde liegenden Basiswert.

