Interview mit Dennis Austinat

eToro hat inzwischen mehr als 10 Millionen User auf seiner Handelsplattform. Was ist das Besondere daran und warum sollten Anleger bei eToro ein Konto eröffnen?

Dennis Austinat: Seit mehr als zehn Jahren nutzen Anleger unsere Social Tradingplattform, um Aktien, Devisen, Rohstoffe und andere Märkte zu handeln. Sie erhalten dabei Zugang zu all unseren Trading- und Investitionsmöglichkeiten. Dort können sie preisgünstig selber handeln oder, was inzwischen immer mehr Anleger nutzen, über unsere CopyTrade-Funktion automatisch erfolgreichen Tradern 1:1 folgen. Jeder kann dadurch von der Erfahrung und dem Erfolg anderer profitieren. Außerdem lassen sich fondsähnliche Investments auf eToros Plattform umsetzen, nämlich über die sogenannten CopyPortfolios. Dabei kann in zwei Typen von Portfolios investiert werden: einerseits in ein Top Trader Portfolio, das sich aus Anlegern bei eToro zusammensetzt, die die besten nachhaltigen Wertentwicklungen haben. Andererseits in ein Market Portfolio, das verschiedene Märkte abbildet, etwa aus Rohstoffen, Aktien, ETFs oder CFDs. In beiden Fällen lässt sich das Risiko breit streuen, ohne auf Renditechancen zu verzichten.

Es gibt viele Möglichkeiten an der Börse aktiv zu werden. Was nutzen Anleger am meisten und liegen dort möglicherwiese grobe Anlegerfehler?

Eine Sache, die bei sehr vielen Anlegern hierzulande auffällt, ist der mangelnde Blick über den Tellerrand hinaus. Das bedeutet, sie haben bei ihren Anlageentscheidungen einen zu starken "Home Bias", das heißt sie traden sehr häufig nur den DAX oder deutsche Aktien. Dabei gibt es auch an anderen Märkten genügend attraktive Tradingchancen, die Anleger nicht auslassen sollten. Ein anderer Tradingfehler, der leider begangen wird, ist Verlusttrades zu spät zu schließen. Anleger hoffen auf eine positive Wende, vergessen aber, dass ein großer Verlust sehr schmerzhaft sein kann.

Welche Märkte können bei eToro überhaupt gehandelt werden?

Bei eToro können alle großen Aktienmärkte und Aktien gehandelt werden. Dabei muss es nicht immer ein Index oder eine Aktie sein, auch ETFs können auf der eToro-Plattform gehandelt werden. Über die CopyPortfolio-Möglichkeit sind viele weitere Investitionsmöglichkeiten gegeben, um auch andere Märkte abdecken, zum Beispiel Kryptowährungen, Rohstoffe und Devisen. Anleger können über die Copy-Funktion auch anderen Top Tradern folgen und so nicht nur von unterschiedlichen Märkten, sondern auch von vielfältigen Strategien profitieren.

Handelsplattformen sollten immer eine gute Bindung zwischen dem einzelnen Investor und den Märkten sein. Bei eToro bieten wir einen vollumfänglichen Service an. Dazu gehören Charttools, News, Kurse, Analysen von Banken und Brokern oder eine schnelle Orderausführung, um nur einige Vorteile und Dienste zu nennen. Wir unterscheiden uns von anderen Handelsplattformen auch durch den sozialen Aspekt des Tradings. Wir sind durch die Möglichkeit anderen erfolgreichen Händlern zu folgen und mit ihnen in Kontakt zu treten, quasi zum Facebook des Tradings und Investierens geworden. Das Folgen ist sehr einfach: Mit einem Knopfdruck kann ein anderer Trader kopiert werden.

Was können Sie Neulingen mit auf den Weg geben, wie sollten sie die Plattform nutzen?

Einsteiger sollten zuerst einmal Trockenübungen absolvieren. Durch die simplen Möglichkeit anderen Investoren auf eToro zu folgen und ihnen Fragen zu stellen, kann die Plattform und der Umgang mit ihr am besten gelernt werden. Mit einem Demokonto können die ersten Schritte auf dem Börsenparkett unternommen und so Erfahrungen im Umgang mit der Plattform und den anderen Nutzern gelernt werden. Darüber hinaus bieten wir auch einen vollumfänglichen Support an.

Das Lernen steht bei eToro ganz oben auf der Agenda, was macht einen erfolgreichen Trader eigentlich aus?

Bei eToro kann man sehr schön erkennen, dass es nicht den einen Weg zum erfolgreichen Investor gibt, sondern dass unterschiedliche Strategien zum Erfolg führen können. Gemeinsam ist allen allerdings ein disziplinierter Ansatz, bei dem das Risikomanagement an vorderster Stelle steht. Diszipliniertes Handeln ist daher wichtig und das kann bei eToro jeder lernen, der anderen erfolgreichen Anlegern folgt. Der Vorteil dabei ist, dass es nicht jeder selbst herausfinden muss, sondern die Erfolgreichen einfach kopiert werden können und der Kopierer am Ende des Tages genau die gleiche Performance erzielt wie der erfolgreiche Trader - eine echte Win-Win-Situation.