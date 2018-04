Tim Draper: In vier Jahren wird ein Bitcoin 250.000 Dollar wert sein

Das erste Quartal dieses Jahres gestaltete sich eher schwierig für den Großteil der digitalen Coins. Vergangene Woche machte sich nun allerdings wieder etwas Hoffnung breit - die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt inzwischen laut "CoinMarketCap" wieder bei rund 326 Milliarden US-Dollar. Der Bitcoin hat derzeit einen Wert von rund 8.000 US-Dollar. Die digitale Münze konnte innerhalb der letzten Woche mehr als 16 Prozent steigen.

Drapers Prognose 2014: Der Bitcoin wird in drei Jahren 10.000 US-Dollar erreichen

Risikokapitalgeber Tim Draper ist bekannt dafür, Kryptowährungen generell und vor allem aber auch die Technologie hinter der Blockchain stark zu befürworten. Im Jahr 2014 prognostizierte der Bitcoin-Bulle, dass der Preis der laut CoinMarketCap beliebtesten digitalen Währung bis Ende 2017 auf über 10.000 US-Dollar steigen wird - zu diesem Zeitpunkt war ein Coin etwa 413 Dollar wert. Selbst die größten Krypto-Verfechter standen dieser Vorhersage überaus skeptisch gegenüber. Doch sie bewahrheitete sich. Seitdem genießt Draper unter vielen Anlegern den Ruf eines zuverlässigen Prognostikers des Bitcoin-Kurses.

Tim Draper: "Glauben Sie es, es passiert, es wird fantastisch sein!"

In diesem Jahr hatte sich Draper bezüglich seiner nächsten Vierjahres-Prognose zunächst zurückgehalten. Vergangenen Freitag verkündete er diese dann jedoch auf Twitter. Dabei passierte ihm allerdings ein kleines Missgeschick, das für Verwirrung unter den Anlegern sorgte: Er twitterte, der Bitcoin werde bis 2022 auf 25.000 US-Dollar steigen.

Serious winds (of change) at our block (chain) party last night. Predicting bitcoin at $25k by 2022. 13. April 2018

Am Nachmittag berichtigte er seinen Fehler aber und fügte eine weitere Null an die 25.000 US-Dollar - der Bitcoin werde sich Draper zufolge also innerhalb der nächsten vier Jahre etwa um das 30-fache auf 250.000 US-Dollar vermehren.

Oops! I predicted $250k in 2022. My tweet last night was missing a zero. $250k is the number! - Tim Draper (@TimDraper) 13. April 2018

Das klingt zunächst einmal insbesondere in Anbetracht der hohen Volatilität der digitalen Devisen unrealistisch. Brian Kelly, Gründer und CEO einer auf digitale Währungen fokussierten Investmentfirma, unterstützt Draper jedoch in seinen Ansichten. Er erklärte gegenüber "CNBC", das sei zwar verrückt, aber der Bitcoin habe in den letzten zwei Jahren bereits eine Rendite von rund 4.000 Prozent erzielt - demnach sei auch eine Steigerung von 3.000 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre durchaus möglich. "Es wäre eine Fortsetzung dieses Trends", so Kelly.

"Das ist es wert, gefeiert zu werden"

Doch nicht nur der Bitcoin hat es Draper angetan - auch in der Blockchain-Technologie sieht er enormes Potenzial. Am 12. April, kurz bevor er seine Bitcoin-Preis-Prognose bekanntgab, sagte er auf der Veranstaltung "2018 Block (Chain) Party" der Draper-Universität: "Die Blockchain ist eine der umwälzendsten Technologien in der Weltgeschichte. Das ist es wert, gefeiert zu werden".

Zudem erklärte er Anfang März gegenüber "CNBC", Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. würden in fünf Jahren das primäre Zahlungsmittel sein: "In fünf Jahren, wenn Sie versuchen, Fiat-Währung zu verwenden, werden sie Sie auslachen - Bitcoin und andere Kryptowährungen werden so relevant sein - es wird keinen Grund geben, die Fiat-Währungen zu haben".

Da Draper bereits mit seiner letzten Prognose bezüglich der 10.000 US-Dollar bis Ende 2017 nicht ganz verkehrt lag, hat auch seine aktuelle Vorhersage für Aufsehen unter den Anlegern gesorgt.

Redaktion finanzen.at