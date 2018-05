Bitcoin-Bulle erwartet für den Bitcoin deutliche Kursgewinne

Aktuell pendelt der Bitcoin via CoinMarketCap unterhalb der Marke von 8.000 US-Dollar. Nichts im Vergleich zu seinen Höchstständen im vergangenen Dezember bei rund 20.000 US-Dollar. Wohin die Kurse in Zukunft gehen, darüber wird am Markt heftig diskutiert. Auf der einen Seite gibt es Befürworter wie Tim Draper, welche teilweise sogar einen Bitcoin-Kurs von 250.000 Dollar prognostizieren. Andererseits beobachten viele Experten die Entwicklungen mit Sorge und warnen vor den Cyberdevisen. Sie sehen den künftigen Wert eines Bitcoins viel eher bei 100 US-Dollar. Nun meldet sich ein Experte zu Wort, der sich zwar bullish für die Token zeigt, den Kurs jedoch nicht in ungeahnte Höhen lobt.

Zurück an die 20.000-Dollar-Marke?

Rodrigo Marques ist Geschäftsführer einer der größten brasilianischen Krypto-Handelsplattformen namens Atlas Quantum. In einer E-Mail an MarketWatch erklärte Marques, dass der Fall von Bitcoin unter die 8.000er-Grenze, einen Wendepunkt darstellt. Am vergangenen Freitag fiel der Bitcoin-Kurs via CoinMarketCap auf 7.974,82 US-Dollar und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 8.000 US-Dollar. Marques zeigt sich davon überzeugt, dass der Kursverfall jedoch lediglich ein Zwischentief darstelle und sich der Bitcoin innerhalb der kommenden sechs Monate auf einen Wert von 20.000 US-Dollar erholen werde.

Eine solche Einschätzung könnte mit den Vorstößen verschiedener Institutionen zusammenhängen, Kryptowährungen zu einem anerkannten Status zu verhelfen. Schließlich haftet den digitalen Token durch die gewollte Anonymität und fehlende Regulierung weiterhin ein negatives Image an. Doch in den vergangenen Wochen kamen immer mehr positive Nachrichten rund um Kryptowährungen ans Licht. Nicht nur dass die NYSE einen geregelten Handelsplatz für Cyberdevisen plant, auch dass die US-Großbank Goldman Sachs in den Krypto-Markt einsteigen könnte, befeuerte die Kurse. Hinzu kommt die Meinung von Marktforschern, dass im laufenden Jahr auch institutionelle Investoren bei Bitcoin und Co. zugreifen könnten.

