2 Vanguard Dividend ETFs to Buy Now

Dividend stocks have proven to be enduring powerhouses of wealth creation. Since 1960, an astounding 85% of the S&P 500's total returns can be attributed to reinvested dividend payments and the magic of compounding. While growth stocks have hogged the spotlight since 1995, savvy investors know that sprinkling in top-tier dividend stocks -- or better yet, dividend-focused exchange-traded funds (ETFs) -- can provide a robust foundation for long-term performance.Image Source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool