Wenn Sie als Anleger Wertpapiere handeln, sollten Sie vorrangig auf die Gebühren blicken, die bei Ihrer Bank bzw. Ihrem Online-Broker anfallen. Bei der Depotauswahl sollten Sie zudem darauf achten, dass Ihr Broker Ihnen neben günstigen Gebühren auch über­durchschnittliche Leistungen bietet. Nutzen Sie den regel­mäßig aktuali­sierten Depot-Vergleich von finanzen.at und wechseln Sie zu dem für Sie günstigsten Online-Broker!

Wenn Sie als Anleger zu hohe Trading-Gebühren bezahlen, verzichten Sie freiwillig auf einen Teil Ihrer Rendite. Dabei ist ein Depotvergleich der günstigsten Anbieter ebenso schnell erledigt wie ein Depotwechsel. Prüfen Sie daher, welche Gebühren Ihre Bank für einen Trade berechnet! Welche Ordergebühren stellt Ihr Online Broker für einen kleinen Trade in Rechnung, welche Kosten fallen für eine Order mit größerem Volumen an?

Der finanzen.at Online Broker-Vergleich listet übersichtlich auf, welche Tradingkosten in den Depots der einzelnen Banken anfallen, welche Gebühren Ihnen für eine Order mindestens und maximal in Rechnung gestellt werden. Der Kostenvergleich bezieht sich dabei auf eine 10.000 Euro-Order im beliebten XETRA-System der Deutschen Börse.

Der Depot-Vergleich deckt erhebliche Preis­unterschiede zwischen den einzelnen Banken und Online-Brokern auf. So liegt die Orderprovision für eine 10.000 Euro-Order bei beliebten Anbietern wie Hello Bank oder Bankdirekt bei mehr als 25,00 Euro. Günstige Anbieter berechnen Ihnen hingegen deutlich weniger als 10,00 Euro, z. B. die Discountbroker flatex oder finanzen.net-Brokerage1.

Depot-Vergleich am Beispiel der Gebühren beim Handel von OMV-Aktien (Ordervolumen 10.000 Euro)

Die Kosten beim Handel über Banken und Online-Broker sollten nicht nur vermögende Anleger im Blick behalten. Zwar profitieren diese besonders von günstigen Festpreis-Konditionen. Doch auch bei Tradern mit kleinem Budget fallen Orderkosten häufig besonders ins Gewicht. Beziehen Sie daher auch Ihr persönliches Anlageverhalten in die Auswahl Ihres Online-Brokers ein! Je mehr Trades Sie durchführen, desto größer Ihr Einsparpotenzial! Haben Sie beispiels­weise ein Depot-Volumen von 25.000 Euro und führen damit 50 Transaktionen pro Jahr aus, verschenken Sie allein durch die Orderprovision schnell bis zu 1.000 Euro beziehungs­weise rund vier Prozent Ihre Depotvolumens.

Beachten Sie bei der Auswahl eines günstigen Online Brokers auch das Leistungsangebot und Sicherheitsnetz der einzelnen Banken. Unser Depot-Vergleich deckt beispiels­weise auf, dass nicht jeder Onlinebroker Ihre Einlage über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestabsicherung von 100.000 Euro hinaus abdeckt. Auch bei den Gebühren für die Auszahlung von Dividenden, für Investmentfonds oder Sparpläne existieren mitunter gravierende Unterschiede.

Online-Broker-Vergleich: So haben wir die Depots verglichen

Wie hoch sind die Depot- und Kontoführungsgebühren der Online Broker?

Manche Banken verlangen Gebühren für die Kontoführung, bei anderen ist die Depotführung kostenlos. Unser Depot-Vergleich listet auf, bei welchen Banken Sie Depotgebühren umgehen können.

Ist der Anbieter im Einlagensicherungsfonds?

Wird ein Broker zahlungsunfähig, sichert in Österreich die "Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH" pro Kunde Einlagen in Höhe von 100.000 Euro gesetzlich ab. Dieser Fakt sollte in Ihre Entscheidung für oder gegen einen Online-Broker einfließen. Steckt hinter dem Broker eine deutsche Bank, die freiwilliges Mitglied im "Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken" ist, dann sind auch deutlich höhere Einlagen – meist im Millionenbereich pro Kunde – abgesichert. Den Status Ihrer Bank können Sie unter https://www.einlagensicherung.at/ für Österreich und unter http://einlagensicherung.de/ für Deutschland überprüfen.

Was sind Teilausführungen und sind diese immer kostenlos?

Es kommt vor, dass Orders in mehrere Teilausführungen aufgesplittet werden (müssen). Das kann vorkommen, wenn das Angebot (zeitweise) geringer ist als die Nachfrage. Manche Broker berechnen für jede Teilausführung einer Order dann erneut Gebühren, selbst wenn diese noch am gleichen Tag umgesetzt wird. In unserem Vergleich macht das nur IG.

Günstige Konditionen für Sparpläne

Welche Banken bieten günstige Sparplan-Konditionen, z. B. für Fonds oder ETFs? Wenn Sie Monat für Monat per Sparplan investieren und Vermögen aufbauen wollen, sollte Sie die Gebühren für die Ausführung von Sparplänen beachten. Der finanzen.at Depot-Vergleich deckt auf, dass manche Banken 2 % oder mehr der Sparrate berechnet. Von hundert in den Sparplan eingezahlten Euros kommen nach Gebühren somit vielleicht nur 97,50 Euro in Ihrem Fonds- oder ETF-Sparplan an. In unserem Broker-Vergleich stufen wir daher nur solche Online-Broker als "günstig" ein, die zum einen eine große Auswahl an Sparplänen anbieten (mind. 100 Sparpläne), bei denen zum anderen gemäß ihres Preis-Leistungsverzeichnisses aber auch nicht mehr als 1,50 Euro an Gebühren anfallen (bei einer Sparplan­rate von 100 Euro).

Berechnet der Broker Ausgabeaufschläge bei Fonds?

Fünf Prozent Ausgabeaufschlag bei Fonds sind keine Seltenheit. Bei einer Investitionssume von 10.000 Euro sind das 500 Euro, die allein für Gebühren draufgehen. Suchen Sie sich also möglichst einen Broker, der keine Ausgabeaufschläge bei Fonds berechnet.

An welchen Börsen kann ich handeln?

Für die meisten Anleger ist der Handel über XETRA sowie der außerbörsliche Handel (z. B. für Zertifikate) ausreichend. Wer hingegen auch an weiteren Börsen Wertpapiere kaufen möchte, sollte darauf achten, ob der Handel zum Beispiel an den US-Börsen überhaupt möglich ist.

Ist außerbörslicher Handel möglich?

Diese Option ist vor allem für den Zertifikatehandel unverzichtbar. Anleger können über den außerbörslichen Handel Wertpapiere direkt beim Emittenten kaufen. Das kann zum einen Kosten sparen und zum anderen die Handelszeiten erweitern. Auch der Aktienhandel ist über den Finanzdienstleister Lang & Schwarz außerhalb der Handelszeiten möglich.

Gibt es Premium-Partner, die vergünstigten oder sogar kostenlosen Handel bestimmter Zertifikate anbieten?

Der eine oder andere Broker bietet regelmäßig sogenannte "FreeTrade-Aktionen" an. Bei diesen übernimmt der Emittent beim Handel von bestimmten Zertifikaten die Orderkosten.

Zahlt der Broker die Dividende gebührenfrei aus?

Die Einbuchung einer Dividende kostet bei manchen Online-Brokern eine Gebühr. Prüfen Sie daher mit dem Depot-Vergleich, welche Banken Sie hier zur Kasse bitten!