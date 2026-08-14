Zahlst Du zu hohe Gebühren für Dein Depot? Bei günstigen Online Brokern können Anlegern jährlich Hunderte, teilweise sogar Tausende Euro zu sparen. Bei welcher Trading-Plattform Du besonders günstig handelst, erfährst Du in unserem Depot-Vergleich.

Ein Online Broker Vergleich lohnt sich eigentlich immer. Achte bei der Wahl Deines Online Brokers vor allem auf

Der Depot-Vergleich von finanzen.at deckt erhebliche Unterschiede bei Kosten und Leistungen auf. Die Orderprovision für eine 12.000 Euro-Order liegt bei einigen Banken und Brokern zwischen 25 Euro und 30 Euro. Die günstigsten Online Broker berechnen hingegen weniger als 10,00 Euro.

Mit Abstand am beliebtesten bei finanzen.at Nutzern ist das Handels­angebot von ZERO. Beim mehrfachen 'Kostensieger' der Stiftung Warentest (zuletzt in Ausgabe 12/2025) kannst Du Aktien, Derivate, ETFs, Fonds und Kryptos komplett ohne Order­gebühren handeln, es fallen lediglich die markt­­üblichen Spreads an. Nur bei Kleinst­orders fällt ein "Minder­mengen­zuschlag" von 1 € an - fertig. Schau Dir ZERO hier an!1

Behalte Deine Handelskosten im Blick! Unabhängig von der Höhe Deines Anlagevermögens gilt: Die Gebühren bei Banken und Online-Brokern machen oft den entscheidenden Unterschied. Besonders für Trader und Anleger mit begrenztem Budget sind niedrige Orderkosten wichtig. Wähle Deinen Broker passend zu Deinem Anlageverhalten - denn je häufiger Du handelst, desto mehr kannst Du sparen. Bei einem Depotvolumen von 25.000 Euro und 50 Transaktionen pro Jahr können hohe Ordergebühren schnell bis zu 1.000 Euro ausmachen.

Achte nicht nur auf den Preis - auch Leistung und Sicherheit zählen! Ein günstiger Broker sollte mehr bieten als nur niedrige Gebühren: Ein gutes Angebot und eine sichere Handelsumgebung sind ebenso wichtig. Unser Depot-Vergleich zeigt: Nicht alle Anbieter sichern über die gesetzlich vorgeschriebenen 100.000 Euro hinaus ab. Auch bei den Gebühren für Dividenden, Fonds und Sparpläne gibt es zum Teil große Unterschiede.

Online-Broker-Vergleich: So haben wir die Depots verglichen

Wie hoch sind die Depot- und Kontoführungsgebühren der Online Broker?

Manche Banken verlangen hohe Gebühren für die Kontoführung - bei anderen ist das Depot komplett kostenlos. Unser Vergleich zeigt Dir, bei welchen Anbietern Du die Gebühren ganz oder weitgehend vermeiden kannst.

Ist der Anbieter im Einlagensicherungsfonds?

Wird ein Broker zahlungsunfähig, sichert in Österreich die "Einlagensicherung AUSTRIA" pro Kunde Einlagen bis 100.000 Euro ab - in bestimmten Fällen sogar bis zu 500.000 €. Beziehe das unbedingt in Deine Entscheidung für oder gegen einen Anbieter ein. Wenn hinter dem Broker eine deutsche Bank steht, die freiwilliges Mitglied im "Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken" ist, sind oft auch noch höhere Beträge abgesichert. Den Status Deiner Bank kannst Du unter https://www.einlagensicherung.at/ für Österreich und unter https://einlagensicherung.de/ für Deutschland überprüfen.

Was versteht man unter Teilausführungen - und sind sie immer kostenlos?

In manchen Fällen wird eine Order in mehrere Teilausführungen aufgeteilt - etwa, wenn zeitweise nicht genügend Angebot vorhanden ist, um die gesamte Order sofort auszuführen. Einige Broker berechnen für jede einzelne Teilausführung separate Gebühren, selbst wenn alle am selben Tag erfolgen.

Günstige Konditionen für Sparpläne

Welche Banken bieten günstige Sparplan-Konditionen, z. B. für Aktien, Krypto, Fonds oder ETFs? Wenn Du regelmäßig per Sparplan investierst und Vermögen aufbauen möchtest, solltest Du auf die Gebühren für die Ausführung achten. Der Depot-Vergleich von finanzen.at zeigt: Manche Banken verlangen 2 % oder mehr der Sparrate. Von 100 Euro landen dann vielleicht nur 98,00 Euro tatsächlich im Sparplan. In unserem Depot- und Broker-Vergleich bewerten wir nur solche Anbieter als "günstig", die eine breite Auswahl (mind. 100 Sparpläne) bieten und laut Preis­verzeichnis maximal 1,50 Euro an Gebühren bei 100 Euro Sparrate berechnen.

Berechnet der Broker Ausgabeaufschläge bei Fonds?

Fünf Prozent Ausgabeaufschlag bei Fonds sind keine Seltenheit. Bei 10.000 Euro Investitionssumme wären das 500 Euro, die allein als Gebühr verloren gehen. Wenn Du in Fonds anlegen willst, suche Dir daher einen Broker ohne Ausgabeaufschläge.

An welchen Börsen kannst Du handeln?

Für die meisten reicht der Handel über XETRA und der außerbörsliche Handel (z. B. bei Zertifikaten) völlig aus. Auch internationale Aktien lassen sich meist problemlos in Österreich oder Deutschland handeln. Wenn Du jedoch auch direkt an US-Börsen ordern willst, prüfe vorher, ob Dein Broker das anbietet - bei den beliebtesten US-Aktien ist das jedoch nicht erforderlich.

Ist außerbörslicher Handel möglich?

Vor allem beim Handel mit Zertifikaten ist das ein Muss. Über den außerbörslichen Handel kannst Du Wertpapiere direkt beim Emittenten kaufen - das spart Kosten und erweitert die Handelszeiten. Auch Aktien lassen sich über Dienstleister wie Lang & Schwarz meist länger handeln als an der Börse Wien oder Frankfurt.

Gibt es Premium-Partner, die vergünstigten oder sogar kostenlosen Handel bestimmter Zertifikate anbieten?

Einige Broker bieten Produkte bestimmter Anbieter oft gebührenfrei (zzgl. Spreads) an. Wenn Du häufig Derivate handelst, solltest Du vorab checken, welche Emittenten Dein neuer Broker angebunden hat.

Zahlt der Broker die Dividende gebührenfrei aus?

Bei manchen Online-Brokern kostet selbst die Dividendenzahlung eine Gebühr. Schau Dir deshalb im Depot-Vergleich genau an, welche Anbieter hier zusätzlich zur Kasse bitten.