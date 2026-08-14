Depot-Vergleich 2026: Die besten Online Broker Österreichs im Test

Zahlst Du zu hohe Gebühren für Dein Depot? Bei günstigen Online Brokern können Anlegern jährlich Hunderte, teilweise sogar Tausende Euro zu sparen. Bei welcher Trading-Plattform Du besonders günstig handelst, erfährst Du in unserem Depot-Vergleich.

Ein Online Broker Vergleich lohnt sich eigentlich immer. Achte bei der Wahl Deines Online Brokers vor allem auf

  • niedrige Orderkosten für den Handel von Aktien, Kryptowährungen, Derivaten, ETFs und Investment­fonds,
  • ein großes Sparplan-Angebot mit günstigen Gebühren,
  • eine moderne Handels­oberfläche und ein breites Spektrum an Trading-Möglichkeiten.

Der Depot-Vergleich von finanzen.at deckt erhebliche Unterschiede bei Kosten und Leistungen auf. Die Orderprovision für eine 12.000 Euro-Order liegt bei einigen Banken und Brokern zwischen 25 Euro und 30 Euro. Die günstigsten Online Broker berechnen hingegen weniger als 10,00 Euro.

Mit Abstand am beliebtesten bei finanzen.at Nutzern ist das Handels­angebot von ZERO. Beim mehrfachen 'Kostensieger' der Stiftung Warentest (zuletzt in Ausgabe 12/2025) kannst Du Aktien, Derivate, ETFs, Fonds und Kryptos komplett ohne Order­gebühren handeln, es fallen lediglich die markt­­üblichen Spreads an. Nur bei Kleinst­orders fällt ein "Minder­mengen­zuschlag" von 1 € an - fertig. Schau Dir ZERO hier an!1

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Depot- und Onlinebroker-Vergleich

Onlinebroker Kosten
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finanzen.net zero
Zum Anbieter
Test-Sieger / Empfehlung Bester Online-Broker | Finanztip 12/2022
"Kostensieger" bei Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2025).
 Top-Empfehlung 
Aktion bis 30.04.2026 – Neukunden erhalten 50 € Prämie, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile (Finanzen.net Amundi MSCI World) gem. Aktions­bedingungen. Jetzt informieren!

Aktien handeln ohne Gebühren

kostenlose Depotführung

keine Fremdkosten­pauschalen

keine Handelsplatz­entgelte

keine Nebenkosten für Dividenden

 

0 € Ordergebühren (zzgl. Spreads)

0 € Ordergebühr für Aktien

0 € Ordergebühr für Kryptos

0 € Ordergebühr für ETFs/Fonds

0 € Ordergebühr für Derivate

 

So geht Trading heute

8.300 Aktien aus 52 Ländern

33 Krypto-Coins

2.000 ETFs / 3.100 Fonds

1,2 Mio Derivate

 

Außerdem

24/7 Handel von Krypto-Währungen

1.500 kostenlose Sparpläne

intuitives Trading via Desktop und 4,6 Sterne-Apps
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Broker Bitpanda
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Orderprovision:
1,00 Euro (unabhängig vom Ordervolumen)

Orderprovision Min./Max.
1,00 Euro / 1,00 Euro

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  1,00 Euro 

 
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Trade Republic
Aktion: – Neukunden erhalten 3 % Zinsen p.a.auf unbegrenztes Guthaben, täglich berechnet, monatlich ausgezahlt und jederzeit verfügbar.
Zum Anbieter

Orderprovision:
1,00 Euro (unabhängig vom Ordervolumen)

Orderprovision Min./Max.
1,00 Euro / 1,00 Euro

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  1,00 Euro 


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Broker Plus500
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CFDs bergen Risiken. 80 % der Klein­anleger­konten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.

Kommission:
0,00 Euro

Orderprovision Min./Max.
0,00 Euro / 0,00 Euro

Spread Aktien-Order:
  variabel 

WH Selfinvest
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Orderprovision:
0,09% des Ordervolumens

Orderprovision Min./Max.
1,90 Euro / 89,00 Euro

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  10,80 Euro 


Trading 212
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Orderprovision:
0,00 Euro

Orderprovision Min./Max.
0,00 Euro / 0,00 Euro

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  0,00 Euro 


Online Broker flatex.at

Orderprovision:
5,90 Euro (bis 3.500 Euro)
9,90 Euro (ab 3.500,01 Euro)
19,90 Euro (ab 12.500,01 Euro Order­volumen)

Orderprovision Min./Max.
5,90 Euro / 19,90 Euro

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  9,90 Euro 

Online Broker boerse-live.at

Orderprovision:
0,25 % des Ordervolumens

Orderprovision Min./Max.
17,00 Euro / -

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  30,00 Euro 

Online Broker Dadat

Orderprovision:
5,95 Euro + 0,175 % des Ordervolumens

Orderprovision Min./Max.
5,95 Euro / 59,95 Euro

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  26,95 Euro 

Online Broker easybank

Orderprovision:
0,24 % des Ordervolumens

Orderprovision Min./Max.
8,95 Euro / -

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  28,80 Euro 

Online Broker bankdirekt.at

Orderprovision:
9,95 Euro + 0,195 % des Ordervolumens

Orderprovision Min./Max.
9,95 Euro / -

Orderprovision bei einer 12.000 Euro-Order:
  33,35 Euro 

Stand: 14.08.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Der Vergleich umfasst eine Auswahl beliebter Anbieter. Externe Kosten wie Börsen- oder Maklergebühren sowie befristete Aktionen für sehr aktive Trader bleiben unberücksichtigt. Unsere Informationen sind unabhängig recherchiert. Zur Finanzierung können Klicks auf Links vergütet werden.

Hinweis:

1) finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH. Weitere Informationen finden Sie hier.

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