Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt nach EZB-Zinssenkung auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause hat der DAX am Donnerstag seine Rekordjagd wieder aufgenommen. In einem freundlichen Umfeld nach der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) erreichte der deutsche Leitindex eine Bestmarke bei knapp 19.675 Punkten. Am Ende stand ein Plus von 0,77 Prozent auf 19.583,39 Punkte zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,36 Prozent auf 27.152,93 Zähler.

Der Dax wurde bereits zu Handelsbeginn von Kurssprüngen der Aktien von Sartorius (Sartorius vz) und Merck KGaA (Merck) angetrieben. Hier nahmen Sorgen vieler Investoren in puncto Geschäftsentwicklung ab.

Die EZB senkte erneut die Leitzinsen im Euroraum. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass der am Finanzmarkt richtungweisende Einlagenzins, den Banken für bei der Notenbank geparktes Geld erhalten, wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent fällt. Damit werden Aktien im Vergleich zu Anleihen wieder ein Stück weit attraktiver.

"Die Europäische Zentralbank hat geliefert", schrieb Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die sinkende Inflation spiele ihr dabei ebenso in die Hände wie die rückläufigen Konjunkturindikatoren. Da die Finanzierungskonditionen nach wie vor restriktiv seien, blieben weitere Lockerungen angezeigt. Die nächste Zinssenkung dürfte im Dezember beschlossen werden. Auch die bis dahin voraussichtlich wieder steigenden Inflationsraten habe die EZB schon berücksichtigt./la/he