Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Techwerte trotzen Nvidia-Schwäche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag die Enttäuschung über NVIDIA abgeschüttelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte bei rund 41.578 Punkten auf ein Rekordhoch und legte zuletzt um 1,05 Prozent auf 41.522,43 Zähler zu.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,77 Prozent auf 5.635,45 Punkte nach oben. Ihm fehlt nicht damit viel bis zu seiner Bestmarke. Für die bereits am Markt investierten Anleger seien die rekordhohen Kurse eine gute Nachricht, für jene, die auf einen Rücksetzer warteten, könne dies aber frustrierend werden - und teuer, hieß es von der schweizerischen Bank UBS. Der NASDAQ 100 gewann zuletzt 1,06 Prozent auf 19.556,07 Punkte, bei dem Technologie-Auswahlindex ist das Rekordhoch noch etwas weiter weg.

Die US-Wirtschaft hatte im Frühjahr stärker als erwartet zugelegt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um auf das Jahr hochgerechnet 3 Prozent. "Die Party geht weiter", kommentierte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. In Sachen Wirtschaft spiele die Musik in den USA.

Die am Vorabend nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen von Nvidia wurden am Markt positiv beurteilt. Es gibt aber offene Fragen zur Produktion der kommenden Chipgeneration. Dies belastete den Kurs, der um 3,9 Prozent sank. Bei einem weiterhin sagenhaften Umsatzwachstum von 122 Prozent und einem Gewinnwachstum von 168 Prozent im Jahresvergleich und damit Rekorden von einer Enttäuschung zu sprechen, falle allerdings schwer, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Positiv für den Technologiesektor war eine Nachricht von Apple. Der Konzern bereitet sich laut einem Medienbericht auf einen starken Absatz seines ersten iPhones mit Künstlicher Intelligenz vor. Die US-Bank Citigroup setzte Apple auf die "Top-KI-Liste" für 2025, nun vor Nvidia. Die Apple-Aktien gewannen 2,5 Prozent und laufend in Richtung ihres Mitte Juli erreichten Rekordhochs.

Salesforce (Salesforce) entwickelten sich unterdurchschnittlich mit plus 0,3 Prozent, obwohl der SAP (SAP SE)-Konkurrent seine Jahresziele angehoben hatte.

In der Einzelhandelsbranche sackten Dollar General nach schwachen Zahlen und gesenkten Jahreszielen um rund 30 Prozent ab. Sie rissen Dollar Tree mit, die um fast 10 Prozent sanken. Best Buy dagegen überzeugte mit angehobenen Zielen, woraufhin die Aktien des Unterhaltungselektronik-Händlers um mehr als 15 Prozent hochsprangen.

Auch die jüngste Quartalsbilanz von Polestar (Polestar Automotive A) kam am Markt gut an. Die in den USA notierten Hinterlegungsscheine des schwedischen E-Autobauers verbuchten einen Zuwachs von annähernd 15 Prozent./ajx/he