Trump als erster Ex-US-Präsident strafrechtlich verurteilt

Washington/Rom/New York - Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet werden.

Inflation im Mai bei 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate für Österreich ist weiter rückläufig. Im Mai stiegen die Preise laut Schnellschätzung der Statistik Austria im Jahresabstand um 3,3 Prozent, im April waren es noch 3,5 Prozent gewesen. Der EU-harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich betrug im Mai ebenfalls 3,3 Prozent und lag damit abermals deutlich über dem Eurozonen-Schnitt von 2,6 Prozent. Im Euro-Raum stiegen die Preise im Mai wieder etwas stärker als im April (2,4 Prozent).

Berlin erlaubt Ukraine Waffeneinsatz gegen Ziele in Russland

Berlin/Washington - Deutschland gibt der Ukraine bei der Verteidigung der Millionenstadt Charkiw gegen russische Angriffe freie Hand. Die ukrainischen Streitkräfte dürfen sich gegen den Beschuss aus dem russischen Grenzgebiet auch mit aus Deutschland gelieferten Waffen wehren, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag mit. Auch die USA tendieren zu so einer Haltung. Ein Angriff der Ukraine auf Russland mit westlichen Waffen ist nach ukrainischen Angaben nun "eine Frage der Zeit".

Houthis griffen US-Flugzeugträger mit Raketen an

Sanaa - Die Houthis im Jemen haben nach eigenen Angaben einen Raketenangriff auf den US-Flugzeugträger "Eisenhower" gestartet. Dies sei eine Reaktion auf Angriffe der USA und Großbritanniens in den Provinzen Sanaa, Hodeidah und Taiz, erklärt der Militärsprecher der Houthis, Yahya Saree, im Fernsehen. Britische und US-Streitkräfte hatten in der Nacht auf Freitag Ziele im Jemen aus der Luft angegriffen, und sollen dabei mindestens 14 Menschen getötet haben.

"Fridays For Future"-Klimastreik mit nassem Start in Bregenz

Wien/Österreich-weit - Die am Freitag österreichweit durchgeführten Klimastreiks von "Fridays For Future" (FFF) haben am späten Vormittag in Bregenz einen nassen Start erlebt. Bei strömendem Regen, zehn Grad Lufttemperatur und Starkwindwarnung für den Bodensee machten etwa 150 Unentwegte am "Platz für Menschenrechte" am Bregenzer Hafen Stimmung für einen Gesinnungswandel. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Wir haben die Wahl" und soll zur Stimmabgabe bei der EU-Wahl am 9. Juni motivieren.

Jugendkriminalität: ÖVP präsentierte Gesetzesentwurf

Wien - Vor dem Hintergrund der Debatte um Jugendkriminalität haben Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) am Freitag einen Gesetzesentwurf präsentiert, der künftig Fallkonferenzen sowie Regelbelehrungen auch bei strafunmündigen Minderjährigen, die noch keine 14 sind, möglich machen soll. Die Novelle soll nach Abschluss der Verhandlungen mit dem grünen Koalitionspartner "so schnell wie möglich in Kraft treten", sagte Edtstadler.

2024 brachte den bisher wärmsten Frühling in Österreich

Wien - Der meteorologische Frühling 2024 war laut vorläufiger Bilanz von Gesophere Austria der wärmste der österreichischen Messgeschichte und damit auch die dritte extrem warme Jahreszeit in Folge. Im Tiefland lagen die Temperaturen demnach um 1,9 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020. Dazu gab es Niederschläge, die 20 Prozent über dem Durchschnitt lagen, die Sonnenstunden lagen neun Prozent unter diesem, hieß es am Freitag.

Gut drei Viertel der Gemeinden verschieben Investitionen

Wien - Die Gemeinden befinden sich in finanziellen Nöten. Das legt eine Blitzumfrage des Gemeindebunds nahe. Demnach haben mehr als drei Viertel der Kommunen Investitionen verschoben. Rund ein Viertel der Gemeinden glaubt, 2024 finanziell gar nicht über die Runden zu kommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red