Biden: Israel akzeptiert Vorschlag für Gaza-Deal

Washington - Israel hat nach Angaben von US-Präsident Joe Biden einem von den USA, Katar und Ägypten vermittelten Entwurf für eine Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Der Deal beinhalte eine "vollständige Waffenpause", einen sechswöchigen Abzug der israelischen Truppen sowie die Freilassung von Hamas-Geiseln, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus. Er rief die radikalislamische Hamas dringend auf, dem Abkommen zuzustimmen. Es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden.

Israels Armee im Zentrum von Rafah im Einsatz

Kairo/Rafah - Israels Armee ist trotz internationaler Kritik an ihrem Vorgehen in Rafah jetzt auch im Zentrum der Stadt im südlichen Gazastreifen im Einsatz. Die Armee teilte am Freitag mit, Truppen hätten dort Raketenwerfer, Tunnel und Waffen der Hamas entdeckt. Soldaten zerstörten demnach in der Gegend auch ein Waffenlager der Islamisten. Von palästinensischer Seite hieß es unterdessen, nach dem Rückzug Israels aus Jabalia im Nordgazastreifen seien Dutzende Leichen geborgen worden.

Richard Lugner feiert zum sechsten Mal Hochzeit

Wien - Baumeister Richard Lugner (91) wird am Samstag im Wiener Rathaus zum sechsten Mal heiraten - und zwar seine Lebensgefährtin Simone Reiländer. Während Lugner Hochzeiten nicht unbekannt sind, ist es für Reiländer die erste Trauung. Trauzeugin von "Bienchen" ist ihre Schwester Simone, Lugner wird von seinem Sohn Alexander begleitet.

Messerattacke auf Islamkritiker in Deutschland

Mannheim - Der aus Bayern stammende deutsche Islamkritiker Michael Stürzenberger ist Freitagmittag bei einer Messerattacke auf eine Versammlung von Pax Europa in Mannheim verletzt worden. Neben Stürzenberger verletzte der Angreifer fünf weitere Menschen. Ein Polizist erlitt derart schwere Verletzungen, dass er nach Angaben aus Sicherheitskreisen notoperiert werden musste. Laut Polizei wurde der Angreifer niedergeschossen und ebenfalls verletzt. Die Identität des Angreifers ist unklar.

Tschetschene wegen Olympia-Anschlagsplan festgenommen

Paris - Die französischen Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben Anschlagspläne gegen Zuschauer und Sicherheitskräfte während der Olympischen Sommerspiele vereitelt. Ein 18-jähriger Tschetschene sei festgenommen worden, weil er einen islamistisch motivierten Anschlag auf das Fußballstadion Geoffroy Guichard in Saint-Etienne vorbereitet habe, erklärte das Innenministerium. Es handle sich um das "erste vereitelte Attentat gegen die Olympischen Spiele", die am 26. Juli beginnen.

Laut Teilergebnissen bisher schlechtestes Ergebnis für ANC

Pretoria - Nach der Parlamentswahl in Südafrika hat der seit 30 Jahren allein regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) Teilergebnissen zufolge sein bisher schlechtestes Wahlergebnis eingefahren - und verliert damit seine absolute Mehrheit im Parlament. Nach Auszählung von mehr drei Vierteln der Stimmen kam die Partei des Nationalhelden Nelson Mandela laut Wahlkommission am Freitag auf 41,5 Prozent. Offizielle Ergebnisse wird es erst am Sonntag geben.

Sellner darf vorerst weiter nach Deutschland einreisen

Potsdam - Martin Sellner darf vorerst weiter nach Deutschland einreisen. Das Verwaltungsgericht in Potsdam gab einem Eilantrag des früheren Kopfes der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich gegen ein von der Stadt Potsdam verhängtes bundesweites Einreiseverbot statt. Das teilte die Behörde Freitagnachmittag mit. Das Gericht stellte mit dem Beschluss eine aufschiebende Wirkung gegen das Verbot her. "Das Einreiseverbot ist gekippt!", freute sich Sellner auf Telegram.

Trump teilt nach Schuldspruch gegen seine Gegner aus

New York - Nach seiner historischen Verurteilung in einem Schweigegeldprozess hat Ex-US-Präsident Donald Trump gegen seine Gegner ausgeteilt. Die Zeugen, die auf seiner Seite gewesen seien, seien "buchstäblich gekreuzigt" worden, sagte Trump am Freitag in New York. US-Präsident Joe Biden und dessen "Bande" bezeichnete er als "krank" und als "Faschisten". Biden nannte Trump eine Bedrohung für die US-Demokratie. Unterstützung für den Rechtspopulisten kam unter anderem aus dem Kreml.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red