Grün-linkes Bündnis in Niederlanden knapp vor Wilders-Partei

Amsterdam - Die Europawahl in den Niederlanden läuft nach der ersten Prognose auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem rot-grünen Wahlbündnis und der radikal-rechten Partei des Populisten Geert Wilders hinaus. Das rot-grüne Bündnis der sozialdemokratischen Partei von der Arbeit und der grünen Partei GroenLinks kommt nach der am Donnerstagabend im Fernsehen veröffentlichten Prognose auf acht der 31 Mandate, die euroskeptische Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders auf sieben.

EU-Wahlkampf endet am Freitag mit Schlusskundgebungen

Wien - Der Wahlkampf zur EU-Wahl am Sonntag (9. Juni) geht am Freitag offiziell zu Ende. Nach der ÖVP, die bereits am Donnerstag ihre Schlussveranstaltung bestritten hatte, ziehen nun auch die anderen vier im Europaparlament vertretenen Parteien - SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS - nach. Auch die erstmals kandidierende Liste DNA begeht ihren Wahlkampfabschluss. Die KPÖ finalisierte ihre Kampagne bereits am Dienstag.

Gewitter über Wien forderte die Feuerwehr

Wien - Das heftige Gewitter, das Donnerstagabend über Wien gezogen ist, hat zwischen 21.00 und 2.00 Uhr für etwa 70 zusätzliche Feuerwehreinsätze gesorgt. Am spektakulärsten waren zwei Blitzeinschläge: In Penzing wurde dadurch das Dach eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt, in Währing spaltete er einen 15 Meter hoher Baum im Innenhof, der darauf gegen ein Haus stürzte.

Hochwasser in Deutschland geht leicht zurück

Regensburg - Die Wasserstände an der unteren Donau in Bayern sinken. So lag der Pegelstand am Freitag an der Eisernen Brücke in Regensburg nach Daten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) von 8.00 Uhr noch bei 5,57 Metern. Das ist weiter über der höchsten Meldestufe 4, die bei 5,50 Metern liegt. Laut Prognose müsste der Wasserstand aber im Laufe des Tages die Schwelle unterschreiten. In den vergangenen Tagen hatte der HND Wasserstände von bis zu 6,17 Metern gemessen.

Philharmoniker feiern ihr Sommernachtskonzert in Schönbrunn

Wien - Am Freitagabend feiern die Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn wieder ihr Sommernachtskonzert. Unter Leitung von Andris Nelsons singt Shootingstar Lise Davidsen zwei Arien aus Verdis "La forza del destino" respektive Wagners "Tannhäuser", wobei der "Walkürenritt" den Konzertabend auch monumental einläutet. Ansonsten legen die Philharmoniker einen Schwerpunkt auf Jahresjubilar Bedřich Smetana, dessen 200. Geburtstag mit drei Stücken gewürdigt wird.

Wahl: Fünf neue Mitglieder für UNO-Sicherheitsrat

New York - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Dänemark, Griechenland, Pakistan, Panama und Somalia als neue nicht-ständige Mitglieder in den 15-köpfigen UN-Sicherheitsrat gewählt. Von Jänner 2025 bis Ende 2026 werden die fünf Länder im mächtigsten UN-Gremium sitzen. Sie waren alle ohne Konkurrenz angetreten. Im Gegenzug werden Ecuador, Japan, Malta, Mosambik und die Schweiz Ende Dezember aus dem Rat ausscheiden.

