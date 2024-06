FPÖ erreicht bei EU-Wahl erstmals Platz eins

Wien - Die EU-Wahl hat die FPÖ erstmals bei einem bundesweiten Urnengang zur stärksten Kraft gemacht. Nur knapp dahinter folgte trotz Rekordverlusten die ÖVP. Ihr schlechtestes Ergebnis auf Europa-Ebene musste die SPÖ bei der ersten Bundeswahl unter Andreas Babler einstecken. FPÖ und ÖVP blieben aber in Sichtweite. Die Grünen schafften ein zweistelliges Ergebnis, die NEOS dürften das durch die Briefwähler noch erreichen. KPÖ und DNA scheiterten.

Macron kündigt nach Niederlage Neuwahlen in Frankreich an

Paris - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat als Reaktion auf den prognostizierten Ausgang der Europawahl in Frankreich, bei der dem rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) mehr als doppelt so viele Stimmen wie die Liste Renaissance des Regierungslagers vorhergesagt werden, angekündigt, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Das sagte er am Sonntagabend in einer Rede. Die Wahlgänge sollen am 30. Juni und 7. Juli stattfinden.

CDU/CSU in Deutschland vorne, AfD vor SPD

Berlin - Die Union hat die Europawahl in Deutschland mit großem Abstand gewonnen - vor der AfD, die zweitstärkste Kraft wurde. Wie die Bundeswahlleiterin Montagfrüh nach Auszählung aller 400 Kreise auf ihrer Homepage mitteilte, legten CDU und CSU zusammen auf 30,0 Prozent zu. Die AfD verbesserte sich deutlich auf 15,9 Prozent.

EU-Wahl - Rechtsaußen-Parteien schneiden stark ab

Brüssel/Wien - Rechte Parteien haben bei der Europawahl in mehreren Ländern große Erfolge erzielt. In Italien lag die Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Sonntag klar vorn. In Frankreich gewann die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen. Präsident Emmanuel Macron setzte daraufhin eine vorgezogene Neuwahl der Nationalversammlung an.

Parteien analysieren EU-Wahlergebnis

Wien - Den Tag nach der EU-Wahl nutzen die Parteien dazu, in den Gremien ihre Ergebnisse zu analysieren. Bei der ÖVP tagt ab 10 Uhr online der Bundesparteivorstand, zur selben Zeit trifft das SPÖ-Präsidium im Parlament zusammen, danach findet noch ein roter Parteivorstand statt. Die NEOS halten ihre Vorstandssitzung am Montag virtuell ab.

Flämische Nationalisten bei Parlamentswahl in Belgien vorne

Brüssel - Bei der Parlamentswahl in Belgien zeichnete sich erneut ein Sieg für die flämischen Nationalisten ab. Nach Auszählung der Stimmen aus rund 96 Prozent der Wahllokale lag die Partei Neu-Flämische Allianz (N-VA), die mehr Autonomie für den wirtschaftsstärkeren Landesteil Flandern anstrebt, bei rund 17,4 Prozent der Stimmen. Damit konnte die Partei rund 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zur Parlamentswahl 2019 hinzugewinnen.

red